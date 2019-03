Meteo peggiora, nuova imminente FORTE BURRASCA pronta a spazzare l'Italia

Il primo nucleo d'aria fredda ha portato un autentico sconquasso meteo, in termini di venti davvero violenti e di calo delle temperature. Le bufere di Maestrale e di Tramontana hanno causato grossi disagi, mareggiate e accentuando non poco la sensazione di freddo.

L'inverno è tornato all'improvviso e questo repentino raffreddamento ha intensificato gli effetti del passaggio perturbato con forti temporali e rovesci di neve anche a bassa quota per quanto concerne il Centro-Sud della Penisola.

Meteo weekend, novità importantissime con un altro ribaltone

La situazione meteo si mantiene così dinamica, che una nuova perturbazione si appresta già ad irrompere sull'Italia, valicando l'Arco Alpino. Si innescherà così un progressivo rinforzo dei venti già nel corso della giornata odierna, con maestrale che diverrà burrascoso tra la Sardegna ed il Tirreno Centro-Meridionale.

In merito alla nuova perturbazione, anch'essa sarà rapida e sarà seguita da nuovi apporti d'aria fredda e instabile che, come nel primo episodio, penalizzeranno maggiormente il Centro-Sud. Giungerà aria leggermente meno fredda rispetto all'episodio precedente, quindi le nevicate cadranno a quote più alte.

Meteo curiosità: la barriera alpina, gli effetti sul tempo nel Nord Italia

Le correnti di Maestrale e Tramontana, al seguito del fronte, spazzeranno gran parte d'Italia nella giornata di giovedì ed anche venerdì, poiché si manterrà un notevole gradiente barico tra l'anticiclone che inizierà a spingere da ovest e la circolazione ciclonica fra Basso Adriatico ed Egeo.

I venti più intensi, con raffiche anche di 80/100 km/h, dovrebbero colpire le regioni del basso versante tirrenico e le due Isole Maggiori. Qui saranno possibili delle mareggiate sulle aree costiere esposte. Nel weekend i venti si placheranno grazie all'espansione dell'anticiclone verso il Mediterraneo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina