Meteo Italia influenzato dal Vortice Polare verso Europa: DURATA e zone coinvolte

Meteo Italia. Siamo finalmente tornati in un contesto meteo climatico decisamente più adeguato al calendario. Da ieri infatti, freddi venti da nord hanno cominciato ad interessare praticamente tutto il Paese portando, soprattutto al Nord Est ed in seguito al Centro Sud, un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Rovesci, temporali anche forti e la neve in Appennino, tutto condito da venti davvero tempestosi, responsabili di importanti mareggiate sui mari intorno alla Sardegna e su alcuni tratti del basso Tirreno.

Oggi tuttavia, la situazione meteorologica farà registrare un rapido miglioramento sotto la spinta di un ulteriore rinforzo dei venti di Tramontana. Solo all'estremo Sud la situazione meteo si manterrà ancora incerta. Questa mattina avremo piogge sparse e qualche residuo temporale nelle zone meridionali della Puglia e sull'area ionica della Calabria e della Sicilia. Qui il tempo migliorerà col passare delle ore. Sole invece sul resto d'Italia. Attenzione invece ai venti, i quali, specialmente al Sud, saranno ancora impetuosi e capaci di provocare altre mareggiate sul basso Adriatico, sullo Ionio e nel sud del Tirreno.

Mercoledì, la situazione meteo, pare tuttavia destinata nuovamente a peggiorare. Atteso un nuovo rinforzo dei venti con Maestrale sulla Sardegna e sul medio e basso Tirreno. Torna a soffiare il Libeccio fra la Liguria e la Toscana e nel contempo si andrà a formare un'area di bassa pressione sul medio Adriatico che provocherà un nuovo e generale peggioramento. Vediamo quali saranno le zone a rischio.

Alcune piogge e qualche temporale saranno possibili sul Nord Est dove potrà cadere anche la neve sui rilievi delle Dolomiti. Altre piogge bagneranno la Liguria in particolare il settore di Levante e fino all'alta Toscana. In seguito, peggiora il meteo anche su alcune aree del Centro Sud con rovesci e temporali fra le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria, il Lazio e la Campania interna.

Il maltempo proseguirà per parte della giornata di Giovedì anche se la situazione meteo andrà nettamente migliorando al Centro Nord. Il Sud vedrà ancora piogge e temporali al meridione dove la situazione andrà migliorando fra il pomeriggio e la sera, preludio ad un Venerdì abbastanza tranquillo su tutto il Paese.

