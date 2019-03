Allerta meteo Protezione Civile: comunicato stampa nazionale

La Protezione Civile nazionale ha diffuso un nuovo comunicato stampa di allerta meteo per varie regioni d'Italia per oggi e domani.

Vi segnaliamo che in varie città sono state diramate ordinanze per le avverse condizioni meteo, in particolare per i fortissimi ormai ricorrenti venti. In alcune città le scuole domani saranno chiuse. In merito a ciò sarà utile consultare i siti web locali.

In queste ore, sono in atto molti temporali con grandine, gragnola e persino neve, in vare aree del Centro Italia.

Segnaliamo anche il vento fortissimo che ha soffiato in Lombardia oggi, con danni in regione e a Milano, ove il vento ha toccato i 100 km di raffica.

Ecco il comunicato integrale.

Maltempo: venti di burrasca forte al Centro-Sud

11 marzo 2019

Possibili mareggiate lungo le coste esposte

Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un'area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell'intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, venti da forti a burrasca settentrionali su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dal tardo pomeriggio su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte. Si prevedono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla per la giornata di domani, martedì 12 marzo, sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria meridionale e ionica, sulla Puglia, sui bacini della Basilicata meridionale e sull'Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

