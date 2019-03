Meteo con settimana dal COLLASSO TERMICO, anche 15 gradi in MENO

Meteo Italia. Il caldo anomalo di questi giorni presto potrebbe essere solo un tiepido ricordo. Dal nord Europa infatti, masse d'aria molto fredda si stanno gradualmente muovendo verso il nostro Paese e con l'inizio della nuova settimana cominceranno ad interessare gradualmente il nostro Paese. Di conseguenza, le temperature, subiranno una generale e brusca diminuzione.

Lunedì dunque, sarà già una giornata caratterizzata da venti freddi che interesseranno con un teso Maestrale la Sardegna ed il medio e basso Tirreno. Sul resto del Paese i venti saranno orientati da nord e colpiranno principalmente la fascia adriatica e il Sud. Il tempo instabile contribuirà a provocare un vero e proprio collasso delle temperature che perderanno in media dai 7 fino ai 9 °C rispetto a questi giorni. Più contenuta la diminuzione invece al Nord.

Martedì, i forti venti settentrionali, continueranno a colpire un po' tutto il Paese mantenendo un tipo di clima decisamente più rigido ovunque. Il tempo, tornato discreto, a parte qualche disturbo relegato al Sud, favorirà ampie schiarite notturne, le quali, al Nord, potranno provocare un ritorno di estese gelate.

Attenzione anche a mercoledì quando un ulteriore apporto d'aria fredda manterrà le temperature piuttosto freddine e questo anche a causa di un vortice in formazione sull'Italia con conseguente generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Una situazione che si dovrebbe protrarre anche per la giornata di Giovedì.

Un ritorno a condizioni climatiche nuovamente più miti, si potrà attivare da Venerdì e per buona parte del successivo fine settimana. Ma anche in questo caso potrebbe essere solo una pausa. All'orizzonte infatti, non si intravede un ritorno deciso dell'alta pressione e la situazione meteo climatica rimarrebbe assai dinamica.

METEO ITALIA, freddo invernale in settimana. Temporali, grandine, neve

Pubblicato da Piero Luciani

