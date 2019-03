Meteo invernale, GELO e temporali di NEVE in varie regioni. Dettagli

Meteo Italia. Siamo arrivati all'epilogo di questa lunga fase di tempo troppo stabile che sta interessando da molte settimana la nostra Penisola. Su scala generale l'atmosfera comincia a dare importanti segnali di cambiamento. L'alta pressione perde di energia e nei prossimi giorni lo scenario meteorologico subirà un drastico mutamento verso un freddo brutto tempo.

Oggi sarà ancora una giornata d'attesa anche se cominceranno a soffiare venti di Libeccio che porteranno una maggior nuvolosità al Centro e al Nord Italia. Non sono nemmeno escluse deboli pioggia sulla Liguria, sull'estremo Nord Est e su alcuni tratti dell'Appennino centrale. Altrove avremo un po' di nubi sparse ma in un contesto tranquillo a tratti anche ben soleggiato al meridione.

Un cambiamento più evidente invece, si registrerà proprio all'inizio della nuova settimana. Lunedì infatti, rinforzeranno freddi venti in discesa dal nord Europa ed il tempo comincerà a peggiorare sulla Sul basso Veneto, la Romagna e a seguire su gran parte delle Regioni centrali e meridionali.

Non saranno comunque coinvolte tutte le regioni in quanto al Centro avremo piogge e qualche temporale essenzialmente sulla fascia adriatica e nelle zone interne, mentre al Sud saranno coinvolte la Puglia settentrionale, la Basilicata e la Campania. Attenzione anche alle possibili nevicate intorno ai 1000 metri sull'Appennino centrale e a quote più alte sulle zone del Sud. Il tempo sarà invece variabile altrove.

Martedì sarà una giornata di pausa a parte residuo maltempo all'estremo sud dove la situazione tenderà a migliorare verso la sera. Ma da mercoledì, ecco che la situazione tornerà a peggiorare in un contesto quasi invernale su molte regioni del Paese in quanto, oltre al brutto tempo, il clima subirà un generale ed ulteriore raffreddamento. Insomma, passeremo ad una situazione di primavera inoltrata ad una parentesi, più o meno lunga, di un rinnovato inverno.

Pubblicato da Piero Luciani

