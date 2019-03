METEO Italia: DUE perturbazioni con ONDATA di FREDDO, temporali, grandine e neve

METEO SINO AL 17 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con cambio meteo vigoroso che ci accompagnerà lungo tutta la settimana, in quanto le perturbazioni riusciranno ad affondare in modo più incisivo sul Mediterraneo, coadiuvate da sfuriate d'aria fredda d'estrazione polare che stanno riportando a tratti un clima decisamente invernale, dopo un lungo periodo di temperature molto al di sopra della norma.

La prima perturbazione, così come le altre, risparmiano il Nord Italia in virtù della traiettoria nord/occidentale. L'impatto dei fronti sulle Alpi fa in modo che la Val Padana stia al riparo, con anche il calo termico molto meno sentito rispetto al resto della Penisola. Il Centro-Sud è infatti maggiormente spazzato dall'aria fredda e dai venti associati, con neve in Appennino.

Le nevicate sull'Arco Alpino si limitano ad interessare i versanti settentrionali e le aree di confine. Le temperature hanno subito un crollo anche di 10 gradi, ma subiranno dei continui saliscendi nell'arco della settimana per l'aria più mite che precederà i fronti e quella più fredda che interverrà al seguito delle perturbazioni.

Ci saranno i presupposti per il ritorno della neve fin sotto i 1000 metri in Appennino, localmente anche a quote collinari nella prima parte di martedì. Dopo l'irruzione fredda, avremo una breve tregua con temperature in pronta risalita. Il canale dal Nord Atlantico sarà però spalancato e quindi ci attendiamo un secondo più energico impulso freddo ed instabile già mercoledì.

In questo frangente ci potrebbe essere più maltempo, prima sulle regioni centrali e poi al Sud con occasione per nuove nevicate in Appennino attorno ai 1000 metri. Si riproporrà quindi clima diffusamente invernale, con ancora il Nord Italia ai margini in un contesto siccitoso e non certo freddo.

Tra l'altro questa fase ricorda quanto accaduto a lunghi tratti in inverno, anche quando il clima era ben più freddo rispetto al caldo anomalo di febbraio. I continui assalti perturbati e le irruzioni fredde al seguito portavano infatti i loro effetti principalmente al Centro-Sud e così andrà questa settimana, con la variabilità e i fenomeni che colpiranno il Centro-Sud.

METEO MARTEDI', VENTO, ROVESCI E NEVE VERSO IL SUD

Il fronte si porterà sul Sud Italia, dove avremo un avvio di giornata instabile con rovesci e nevicate sui rilievi fino attorno ai 600/800 metri. Residui fenomeni a carattere di rovescio anche tra Abruzzo meridionale e Molise. Migliora dal pomeriggio-sera, mentre una nuova perturbazione tenderà ad addossarsi alla catena alpina con neve sulle aree settentrionali di confine.

METEO VARIABILE, NUOVO IMPULSO PERTURBATO A META' SETTIMANA

Nuovo peggioramento già mercoledì, quando la perturbazione valicherà le Alpi saltando quasi del tutto il Nord e con precipitazioni attese sulle regioni centrali, anche sotto forma di rovescio e temporali, con neve sui rilievi a partire dal 1200 metri per il temporaneo richiamo d'aria più mite dai quadranti occidentali.

Come detto, il Nord non avrà a che fare con precipitazioni, salvo qualche fenomeno episodico sul Triveneto e un po' più consistente in Emilia Romagna. La ventilazione sarà nuovamente in rinforzo, prima dai quadranti occidentali e poi settentrionali. Giovedì il maltempo si porterà al Sud con neve attorno ai 1000 metri, mentre migliora altrove con un nuovo fronte in addossamento alle Alpi.

RITORNO INVERNO A TRATTI, CONTINUI SBALZI TERMICI

Martedì sarà una giornata decisamente invernale. Le aree più colpite saranno quelle adriatiche e del Sud, mentre al Nord il calo termico sarà molto meno avvertito la colonnina di mercurio tornerà su valori prossimi alla media. Un temporaneo rialzo è atteso mercoledì, poi seguirà un nuovo calo termico per l'intrusione di nuove masse d'aria fredde polari.

ULTERIORI TENDENZE

Tutta la settimana sarà caratterizza da tipico tempo marzolino, quello nel quale si può rapidamente passare dai primi tepori ai ritorni di freddo invernale, che non devono quindi affatto sorprendere. Questa situazione penalizza il Nord che resta esente da precipitazioni, ma la situazione potrebbe cambiare all'inizio della prossima settimana.

Pubblicato da Mauro Meloni

