METEO ITALIA, freddo invernale in settimana. Temporali, grandine, neve

METEO SINO AL 15 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo dall'inizio della nuova settimana, quando le perturbazioni riusciranno ad affondare in modo più incisivo sul Mediterraneo, coadiuvate da sfuriate d'aria fredda che riporteranno a tratti un clima decisamente invernale. In attesa di questa svolta, che proporrà un marzo dal meteo pazzerello, avremo ancora domenica condizioni in prevalenza stabili e clima mite.

I primi cenni di cambiamento si avvertiranno già nel corso di domenica, quando l'anticiclone mediterraneo verrà di nuovo insidiato dal progressivo affondo di un vortice freddo dal Nord Europa. Di conseguenza, una perturbazione si addosserà entro fine giornata sull'Arco Alpino, mentre correnti umide pre-frontali da sud-ovest tendono ad apportare nubi consistenti sulle aree tirreniche.

Questo sarà il segnale di un peggioramento che entrerà pienamente nel vivo ad inizio settimana, con correnti fredde al seguito che rappresenteranno l'evento saliente. Le temperature, infatti, subiranno un crollo anche fino a 10 gradi in meno, soprattutto sulle regioni adriatiche, al Sud e sui rilievi con la neve che tornerà protagonista, a tratti a quote medio-basse.

METEO SETTIMANA CON PERTURBAZIONI FREDDE IN SERIE

La prima perturbazione a carattere freddo transiterà velocemente lungo lo Stivale tra lunedì e martedì, con precipitazioni fugaci che dalle Alpi trasleranno al Centro-Sud, mentre risulterà saltato il Nord Italia proprio per la protezione della barriera alpina. Le nevicate sull'Arco Alpino si limiteranno ad interessare i versanti settentrionali e le aree di confine, a quote via via più basse.

Le correnti fredde dilagheranno al seguito della perturbazione, sospinte da venti sostenuti di tramontana e maestrale. Le temperature subiranno un deciso calo e tornerà ad assaporarsi un po' di freddo invernale, dopo il lungo periodo dal clima molto mite. Oltretutto, ci saranno i presupposti per il ritorno della neve fin sotto i 1000 metri in Appennino, localmente anche in collina.

Una breve tregua seguirà questa prima irruzione fredda, che tuttavia farà da apripista ad un secondo più energico impulso freddo ed instabile, atteso attraversare l'Italia giovedì. In questo frangente ci potrebbe essere più maltempo, specie al Centro-Sud, con occasione per nuove nevicate in Appennino. Si riproporrà quindi clima diffusamente invernale, con ancora il Nord Italia ai margini.

METEO DOMENICA, CENNI DI PEGGIORAMENTO PER LA PERTURBAZIONE

Condizioni inizialmente soleggiate, ma con una perturbazione in addossamento alle Alpi che sarà causa di precipitazioni nevose in sfondamento su aree di confine settentrionali. Aria più umida porterà nuvolaglia e qualche pioviggine sui settori tirrenici, specie in Toscana. Entro sera aumento delle nubi su tutto il Centro-Nord, per la parte avanzata del fronte perturbato.

METEO INIZIO SETTIMANA, PEGGIORA AL CENTRO-SUD

Il rapido impulso perturbato attraverserà l'Italia saltando quasi tutte le regioni del Nord e ripresentandosi parzialmente attivo al Centro-Sud. Il peggioramento si manifesterà soprattutto su Adriatiche e poi martedì al Sud con anche rovesci temporaleschi e frequenti grandinate. Meno coinvolto il Nord, con qualche fugace fenomeno tra Friuli e Veneto.

I venti rinforzeranno tra maestrale e tramontana, acuendo ulteriormente il freddo, mentre spruzzate di neve giungeranno in Appennino a quote inferiori ai 1000 metri. La neve, a tratti, cadrà anche in collina, fino attorno ai 500/600 metri, durante i rovesci più intensi. Non esclusi rovesci di neve tonda a quote inferiori.

NETTO RAFFREDDAMENTO NEI PRIMI GIORNI DI SETTIMANA

Il calo termico, atteso fra lunedì e martedì, sarà notevole tanto che in alcune regioni si potranno avere fino a 10 gradi. Le aree più colpite saranno quelle adriatiche e del Sud, mentre al Nord la colonnina di mercurio tornerà su valori prossimi alla media. Un temporaneo rialzo è atteso mercoledì, poi seguirà un nuovo calo termico per la seconda irruzione fredda.

ULTERIORI TENDENZE

Sprazzi di clima invernale nel corso della settimana, con un nuovo impulso freddo atteso poi entro giovedì. Il vero inverno è di certo finito, ma marzo è anche il mese degli improvvisi sbalzi termici. Quindi avremo il tipico tempo marzolino, quello nel quale si può rapidamente passare dai primi tepori ai ritorni di freddo invernale, che non devono quindi affatto sorprendere.

Pubblicato da Mauro Meloni

