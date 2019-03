Meteo per domani, sabato 9 marzo. Avvio weekend con più sole, solo tregua

Lo scenario meteo resta variabile sulla Penisola, anche se una nuova spinta anticiclonica tende ad avanzare da ovest. Dopo aver colpito il Nord Italia, la perturbazione si è estesa parzialmente al resto della Penisola, ma ha perso gran parte della sua energia anche per la resistenza imposta dall'anticiclone.

Le temperature, dopo la fiammata di caldo anomalo al Centro-Sud con punte di 25/26 gradi, si stanno riportando verso valori più vicini alla norma, con la progressiva attenuazione dei flussi nord-africani spodestati da aria oceanica.

Meteo prossima settimana: perturbazioni a raffica con neve, vento e freddo

Il tempo va migliorando, ma la rimonta anticiclonica non appare molto convincente ed in effetti l'evoluzione meteo andrà verso una nuova fase movimentata alla fine del weekend. Ma prima vediamo cosa attenderci per domani, sabato 9 marzo.

I residui della perturbazione insisteranno nella prima parte della giornata sabato al Sud, con qualche piovasco tra Campania, Lucania e Puglia. Acquazzoni non esclusi nelle ore più calde in corrispondenza delle maggiori aree montuose appenniniche.

Meteo migliora, ma prepariamoci all'Inverno

Sul resto d'Italia avremo condizioni soleggiato e il bel tempo sarà prevalente. Nella seconda parte della giornata avremo nuovi crescenti disturbi nuvolosi sulle Alpi di confine, al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, ma non sono previsti fenomeni degni di nota.

Le temperature caleranno ulteriormente al Sud, restano stabili altrove in un contesto nel complesso ancora generalmente mite. Nel weekend verranno spazzate via del tutto le correnti africane, in attesa di condizioni meteo più scoppiettanti dall'inizio della prossima settimana.

