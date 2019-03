Meteo ITALIA: variabile. Prossima settimana torna freddo invernale

METEO SINO AL 13 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Marzo è caratterizzato per ora da meteo ben più dinamico rispetto a quello delle scorse settimane. Non vi è più l'anticiclone a monopolizzare la scena italiana ed europea, come accadeva a febbraio. Una perturbazione, dopo aver colpito il Nord Italia, si estende parzialmente al resto della Penisola, ma perderà gran parte della sua energia anche per la resistenza imposta dall'anticiclone.

Neve copiosa sulle Alpi, tornano paesaggi fiabeschi da pieno inverno

Avremo quindi solo dei disturbi, in un contesto di variabilità tipica del mese di marzo. Nel weekend in particolare il tempo migliorerà, a parte residua instabilità sabato all'estremo Sud per infiltrazioni d'aria più fresca al seguito del fronte ormai traslato sui Balcani. I fronti perturbati non riescono per il momento a sfondare in pieno verso il Mediterraneo.

Le temperature, dopo la fiammata di caldo anomalo al Centro-Sud con punte di 25/26 gradi, si assesteranno verso valori più vicini alla norma. L'alta pressione, attesa nel weekend, non sarà particolarmente robusta e sarà insidiata dalla parte periferica di una profonda depressione fredda sul nord Europa con primi cenni di peggioramento alla fine di domenica.

Meteo: allarme caldo e siccità, il fiume Po è in secca come in estate

METEO CAMBIA DA LUNEDI, TORNA ARIA FREDDA ED INSTABILE DA NORD

Il nuovo peggioramento che inizierà a manifestarsi alla fine del weekend farà parte di un cambiamento meteo più eclatante atteso proprio in avvio settimana, con un nuovo impulso perturbato nord-atlantico che sarà seguito da aria ben più fredda. Il flusso occidentale subirà una più marcata ondulazione, con aria fredda ed instabile nord-atlantica che irromperà sull'Italia.

Video meteo: neve fittissima a Livigno

Sul comparto euro-atlantico l'anticiclone delle Azzorre resterà più defilato ad ovest, limitandosi ad invadere la Penisola Iberica ed elevandosi parzialmente verso nord in Oceano Atlantico. In questo contesto, varie perturbazioni nord-atlantiche si dirigeranno verso il Mediterraneo sostenute da correnti nord-occidentali che trasporteranno masse d'aria fredde.

Dopo la prima irruzione d'inizio settimana, il canale per le correnti nord-atlantiche sarà spianato e una seconda invasione d'aria fredda è attesa tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo. Come spesso accaduto anche nell'arco dell'inverno, questo tipo di circolazione esporrà ad instabilità o maltempo il Centro-Sud, mentre il Nord resterà più al riparo sottovento all'Arco Alpino.

Europa, torna il meteo tempestoso, dai Pirenei fino alla Germania

METEO VARIABILE VENERDI' 8 MARZO, QUALCHE PRECIPITAZIONE

La parte attiva della perturbazione lascerà il Nord, ma instabilità si manifesterà ancora tra Alpi Centro-Orientali e parte del Triveneto con qualche precipitazione e neve oltre i 1300 metri. I residui del fronte, ormai attenuato, interesseranno il Centro Italia, con locali piogge o rovesci tra Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, in attenuazione dal pomeriggio.

METEO 15 giorni: sfuriate di MALTEMPO invernale

METEO WEEKEND PIU' SOLEGGIATO MA CAMBIA DA DOMENICA SERA

I residui della perturbazione insisteranno nella prima parte di sabato al Sud, con qualche piovasco tra Campania, Lucania e Puglia. Acquazzoni non esclusi nelle ore più calde in corrispondenza delle maggiori aree montuose. Sul resto d'Italia avremo condizioni soleggiato e il bel tempo sarà prevalente anche domenica.

Tuttavia una nuova perturbazione inizierà ad addossarsi verso l'Arco Alpino nel corso della giornata festiva. Correnti più umide verranno richiamate dai quadranti occidentali, in grado di portare nubi più estese e consistenti sulla fascia tirrenica con qualche sporadico debole piovasco più probabile tra Alta Toscana e Levante Ligure. Sarà questo il segnale del peggioramento atteso lunedì.

SALISCENDI TEMPERATURE, ANCORA MITI

Il caldo si ridimensionerà da venerdì, con temperature in calo verso valori più consoni al periodo e ultimi picchi ancora elevati tra estremo Sud e Sicilia. Nel weekend verranno spazzate via del tutto le correnti africani, con flussi occidentali più temperati in attesa poi di una sfuriata più fredda nord-atlantica in avvio di settimana quando registreremo un netto abbassamento termico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si andrà verso contesto più instabile e turbolento in avvio della prossima settimana, a cui dovrebbe seguire un probabile netto calo termico acuito da forti venti settentrionali. Avremo così forti sbalzi termici e un contesto a tratti più somigliante all'inverno, con un secondo episodio freddo e più instabile proprio in corrispondenza della fase centrale della settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina