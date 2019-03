Meteo ITALIA: irruzione fredda da lunedì, clima invernale. Torna la neve

METEO SINO AL 14 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone torna a dominare sull'Italia, ma il meteo si prepara a un drastico cambiamento in avvio di nuova settimana, quando masse d'aria fredde riprenderanno a puntare il Mediterraneo. Marzo è caratterizzato per ora da meteo ben più dinamico rispetto a quello delle scorse settimane, con le perturbazioni che hanno ripreso a coinvolgere parzialmente l'Italia.

Meteo estremo devastante in Italia. Ciclone Anton come un autentico uragano

Nel weekend il tempo migliorerà, a parte residua instabilità sabato all'estremo Sud per infiltrazioni d'aria più fresca al seguito del fronte ormai traslato sui Balcani. Le temperature, dopo la fiammata di caldo anomalo al Centro-Sud con punte di 25/26 gradi, si assesteranno verso valori più vicini alla norma, ma con clima nel complesso mite.

Sarà però una pausa alquanto breve, visto che già nel corso di domenica assisteremo all'approssimarsi di un nuovo impulso perturbato, legato all'affondo più incisivo di una saccatura fredda dal Nord Europa. Questo peggioramento è legato al cambiamento meteo più eclatante atteso tra lunedì e martedì, con al seguito il previsto ingresso di correnti fredde nordiche.

Estate precoce, il meteo ti sorprende

METEO INSTABILE DA INIZIO SETTIMANA CON PIU' FREDDO

Il flusso occidentale subirà una più marcata ondulazione, con aria fredda ed instabile nord-atlantica che irromperà sull'Italia già nel corso di lunedì 11 marzo. Sul comparto euro-atlantico l'anticiclone delle Azzorre resterà più defilato ad ovest, limitandosi ad invadere la Penisola Iberica ed elevandosi parzialmente verso nord in Oceano Atlantico.

Escalation di temporali e freddo nel meteo di marzo

In questo contesto, varie perturbazioni nord-atlantiche si dirigeranno verso il Mediterraneo sostenute da correnti nord-occidentali che trasporteranno masse d'aria fredde. Dopo la prima irruzione d'inizio settimana, il canale per le correnti nord-atlantiche sarà spianato e una seconda invasione d'aria fredda è attesa tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo.

Come spesso accaduto anche nell'arco dell'inverno, questo tipo di circolazione esporrà ad instabilità o maltempo il Centro-Sud, mentre il Nord resterà più al riparo sottovento all'Arco Alpino. Ci sarà quindi il ritorno di clima invernale, seppure a sprazzi, con neve in Appennino. La ventilazione sostenuta accentuerà notevolmente la sensazione di clima freddo.

Meteo per domani, sabato 9 marzo. Avvio weekend con più sole, solo tregua

METEO STABILE NEL WEEKEND, PEGGIORA ALLA FINE DI DOMENICA

Un debole fronte insisterà nella prima parte di sabato al Sud, tra Campania, Lucania e Puglia, dove sarà possibile qualche isolata precipitazione. Sul resto d'Italia avremo condizioni soleggiato e il bel tempo sarà prevalente. Nella seconda parte della giornata avremo nuovi crescenti disturbi nuvolosi sulle Alpi di confine, al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, ma senza particolari fenomeni.

Tempo ancora discreto domenica, ma una nuova perturbazione inizierà ad addossarsi verso l'Arco Alpino nel corso della giornata festiva. Un richiamo di correnti umide sud-occidentali porterà nubi più estese e consistenti sulla fascia tirrenica con qualche sporadico debole piovasco più probabile tra Alta Toscana e Levante Ligure. Non escluse pioviggini anche tra Lazio e Campania.

METEO INIZIO SETTIMANA, IRROMPE FRONTE FREDDO ED INSTABILE

La perturbazione a carattere freddo attraverserà l'Italia da nord a sud nel corso di lunedì risultando più attiva su Triveneto, poi regioni centrali interne ed adriatiche e successivamente il Sud con anche piogge a carattere di rovescio, locali grandinate e nevicate sulla dorsale appenninica, soprattutto i versanti adriatici dove i fiocchi si porteranno fino a quote attorno ai 1000 metri.

Al seguito del fronte i venti rinforzeranno ulteriormente disponendosi dai quadranti settentrionali, con Maestrale che diverrà burrascoso sui bacini occidentali e insulari. Martedì l'instabilità insisterà al Sud, localmente anche su Abruzzo e Molise, con rovesci, temporali e grandine. Nevicate anche sotto i 1000 metri lungo i rilievi della dorsale appenninica.

TEMPERATURE ANCORA MITI, POI IN PICCHIATA DA LUNEDI'

Nel weekend verranno spazzate via del tutto le correnti africane, con flussi occidentali più temperati in attesa poi di una sfuriata più fredda nord-atlantica in avvio di settimana quando registreremo un netto abbassamento termico. Il freddo sarà accentuato dal vento, poi si avrà una breve pausa con temperature in rialzo e nuovo successivo marcato abbassamento a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La nuova settimana proporrà forti sbalzi termici e un contesto a tratti più somigliante all'inverno, con un secondo episodio freddo e più instabile proprio in corrispondenza della fase centrale della settimana. Il trend meteo sarà comunque quello tipico di marzo, con improvvisi ritorni di freddo ma al momento non sono attesi colpi di coda invernali troppo forti.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina