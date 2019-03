Meteo, imminente fiammata di caldo africano e scirocco. Impennata termica

Il trend meteo vede una perturbazione in transito sul Nord Italia, dove si avranno piogge localmente forti e neve sulle Alpi. L'impulso frontale è responsabile di un richiamo di correnti calde nord-africane dirette verso l'Italia Centro-Meridionale.

La perturbazione innescherà un netto rinforzo dei venti caldi di Scirocco che faranno letteralmente schizzare i termometri verso l'alto fino a toccare, valori tardo primaverili su alcune aree delle regioni centrali adriatiche ed il Sud Italia.

Meteo Europa: caldo inusuale anche in Polonia

Le correnti da sud porteranno picchi anche superiori ai 22-24 gradi in varie località, specie fra Puglia, Calabria e Sicilia Tirrenica. Il termometro si impennerà notevolmente anche sulle regioni centrali adriatiche, tra Sud Marche, Abruzzo e Molise sulle aree interessate dai venti di Garbino.

Il garbino non è altro che il vento in discesa dall'Appennino, che si surriscalda notevolmente rispetto al versante sopravvento. I venti caldi sfonderanno fino alla pianura emiliana e romagnola, anche qui con temperature fino a 20/21 gradi, se non oltre.

Meteo di nuovo estremo: intensa avvezione calda a Est

Non solo l'Italia sarà alle prese con quest'anomalia, in quanto gran parte dell'Europa Centro-Orientale risentirà di temperature ben oltre la norma, anche di 10/12 gradi. Questo del caldo eccezionale in Europa non è certo una novità, dopo quanto visto a febbraio.

Il caldo si ridimensionerà da venerdì, con temperature più prossime alla norma. Solo tra Puglia e Sicilia le temperature potranno localmente toccare picchi fino a 20 gradi e poco superiori. Il clima mite proseguirà anche nel weekend, con minori anomalie.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 7 marzo 2019

Ascoli Piceno 24°C

Foggia 23°C

Andria, Barletta, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, Macerata, Palermo, Teramo, Tortolì, Trani 22°C

Bari, Cagliari, Forlì, Olbia, Pescara, Ravenna, Rimini 21°C

Benevento, Caserta, Lecce, Roma, Terni 20°C

