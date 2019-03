Meteo Italia: irrompono caldo al Sud e fresco al Nord. Torna il Maestrale

Meteo Italia. Fra oggi e domani, c'è chi potrà godersi qualche ora in spiaggia in una bella località di mare come il caso della Sicilia dove si avranno temperature, localmente, quasi estive. Chi invece dovrà coprirsi come nel caso di alcune zone del Nord Italia dove il clima sarà influenzato negativamente dal passaggio di una perturbazione atlantica.

Insomma, avremo un'Italia davvero divisa in due e questo a causa di un vortice di bassa pressione il quale, dall'Inghilterra, sta muovendo il suo baricentro verso est. Da un lato richiama venti molto caldi che interesseranno soprattutto il Sud ed alcune zone del medio e basso Adriatico. Dall'altro invece, pilota la perturbazione prima menzionata che porterà un generale calo termico su gran parte del Nord ad eccezione dell'Emilia Romagna e del basso Veneto.

Meteo oggi e prossimi giorni: perturbazione e weekend attesa freddo

Fra la Sicilia orientale ed il sud della Calabria, fra oggi e domani, le temperature potranno addirittura toccare punte intorno ai 24-25°C. Farà piuttosto caldino anche sul medio e basso Adriatico come sulle coste sud della Marche, dell'Abruzzo, del Molise e fino alle coste della Puglia con valori massimi prossimi ai 22-23°C. Non sono da escludere valori anche ben più elevati, specie laddove si avranno condizioni di venti dall'entroterra.

Differenze piuttosto importanti invece si registreranno al Nord Italia dove i valori massimi difficilmente riusciranno ad andare oltre i 13-14°C specie su Piemonte e Lombardia. Anche sulle aree centrali tirreniche i valori diurni saranno molto simili alle regioni settentrionali.

Meteo weekend, ultimi aggiornamenti. Nuovo peggioramento

Fra Sabato e Domenica le correnti calde da Scirocco cominceranno ad attenuarsi e le temperature subiranno un moderata flessione al meridione e sul medio a basso Adriatico. Viceversa, aumenteranno di nuovo un po' al Nord per effetto di un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Fra Domenica sera e Lunedì, le correnti cominceranno a ruotare da nord ovest. Arriverà il Maestrale sulla Sardegna e sul medio e basso Tirreno. I venti si orienteranno gradualmente da nord sul resto del Paese e comincerà a fare più fresco su tutto il Paese, preludio ad una fase decisamente meno calda che caratterizzerà gran parte della nuova settimana.

MALEDETTA Primavera: meteo pessimo, aggiornamenti eclatanti

