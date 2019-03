Meteo oggi e prossimi giorni: perturbazione e weekend attesa freddo

Meteo in breve oggi e prossimi giorni. L'alta pressione si distrae? E subito ne approfitta una perturbazione atlantica. Forse una rarità in questo immenso mare di sole che da giorni e giorni avvolge tutto il nostro Paese. Un peggioramento annunciato, il quale, tuttavia, non sarà cosa per tutti. Vediamo dunque dove colpirà questa attesa perturbazione.

Nelle prossime ore il brutto tempo, già in atto da ieri sera, colpirà essenzialmente il Nord Italia. Piogge sparse saranno possibili sulla Liguria, i settori orientali del Piemonte, la Lombardia e a seguire le zone settentrionali della Pianura Padana, Prealpi e tutto l'arco alpino. Oltre alla pioggia prevista su queste zone, attenzione anche alla neve la quale cadrà soprattutto sul comparto centrale ed orientale. Non sono da escludere anche isolati temporali in Val Padana.

Sotto fitte nevicate, sopra i 1200-1300 metri di quota, saranno dunque le Alpi lombarde, quelle del Trentino e dell'alto Adige, fino alle Dolomiti. Sul resto del Nord avremo nubi sparse ma con tempo più asciutto. Nel corso della giornata, qualche pioggia, potrà bagnare anche l'alta Toscana. Altrove invece, a parte una moderata variabilità, il tempo si manterrà piuttosto tranquillo.

Venerdì la perturbazione comincerà ad abbandonare il Nord a parte qualche residuo piovasco ancora possibile sul Nord Est. Qualche nube in più arriverà invece al Centro dove deboli piogge potranno interessare le zone interne specie l'Umbria, l'Abruzzo ed il Lazio.

Dando uno sguardo avanti, dunque sul finire della settimana, l'alta pressione potrebbe riprendere energia a garanzia di un weekend tutto sommato stabile ed in gran parte soleggiato. Per vedere un nuovo cambiamento, si dovrà aspettare probabilmente l'inizio della nuova settimana quando la situazione meteo climatica potrebbe subire una decisa svolta per effetto di un vortice freddo in discesa dal nord Europa. Ovviamente attendiamo conferme in merito.

Pubblicato da Piero Luciani

