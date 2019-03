MALEDETTA Primavera: meteo pessimo, aggiornamenti eclatanti

Il trend meteo della Primavera non va bene, ma d'altronde come potrebbe procedere una stagione mite iniziata a Febbraio, ovvero nel culmine della stagione invernale? Come abbiamo sottolineato altre volte, non ci sono riscontri nel passato di un mese di Febbraio caratterizzato da caldo di tale portata sull'Europa occidentale e il Nord Italia.

Ma vediamo quelle che sono le tendenza meteo climatiche primaverili, peraltro già anticipate in un precedente approfondimento.

Meteo Europa: insolita siccità invernale. La situazione

Marzo è un mese di primavera meteorologica che si combina, a volte fortemente con l'Inverno, tanto che la prossima settimana in Europa si verificherà un forte calo della temperatura con il ritorno a condizioni meteo della stagione fredda. In termini pratici ci saranno diffuse gelate soprattutto nelle ore notturne, ghiaccio nell'Europa dell'est anche di giorno, neve sui rilievi fin sull'Italia e a bassa quota.

Niente di quanto descritto è inedito per il mese di Marzo.

Meteo Europa: caldo inusuale anche in Polonia

Ciò che sconquassa il trend di questa stagione è soprattutto il clima avuto a Febbraio, con le sue altissime temperature che si sono propagate in parte anche agli inizi del mese di Marzo. Ciò ha innescato una marcata variabilità nel nostro Emisfero che tenderà a determinare un'accentuazione delle caratteristiche climatiche estreme anche nel nostro Continente.

Questo significa che ci dovremo attenderci repentini cambiamenti del tempo.

Pronti per i temporali? Salutiamo il ribaltone meteo

Sarà una Primavera con temperature mediamente superiori alla media, e non usiamo il condizionale, in quanto lo indicano tutti i modelli matematici stagionali. Ovviamente tutto ciò sarà da confermare. Ma lo ricordiamo, è la scienza che queste previsioni. La medesima che prospetta il ritorno delle precipitazioni in Italia, compreso il Nord ove si vive ormai una situazione di siccità, tanto che il grande fiume che attraversa la Valle Padana: il Po, è in secca e con livelli di mancanza d'acqua prossimi a quelli record.

Quindi, torneranno le piogge e una sorta di balletto termico con sbalzi di temperatura ragguardevoli, e si potrebbe passare in pochi giorni dal freddo al caldo eccessivo.

Il meteo farà il botto

Ma torniamo alla gravità di quanto avvenuto in Febbraio, per consentirci di esprimere un concetto che ci auguriamo giunga chiaro ed esplicito. A Febbraio abbiamo avuto un anticiclone estivo, di quelli che durante la stagione calda procurano temperature altissime. A luglio o ad agosto avremmo avuto in Italia del Nord, per circa tre settimane temperature prossime a 40° centigradi. Vi sembra impossibile? Ebbene, in pieno Inverno, quando la radiazione solare è ben più contenuta d'Estate, abbiamo avuto temperature massime mediamente superiori alla media di oltre 10° centigradi. Ora, dato che in Valle Padana la temperatura massima di Luglio e Agosto è attorno, se non superiore a 30° centigradi, e 10°C di anomalia positiva nelle massime vuol dire avere circa 40°C, ma sappiate che anche 37-38°C sarebbero drammatici se dovessero persistere per 3 settimane.

Ma per ora ci sarà la Primavera con i suoi caos, che dovrebbero avere inizio dopo l'episodio di freddo, con un nuovo repentino surriscaldamento verso la fine del mese, dopo che il Vortice Polare avrà terminato la sua influenza fredda verso l'Europa.

Angoscia meteo senza fine

Con le nuove ondate di caldo, saremo forse già in Aprile, la temperatura facilmente potrebbe superare i 30°C all'Nord Italia, evento già avvenuto in passato qualche anno fa per effetto di un anticiclone nordafricano. E nel caso di avvezione di aria calda proveniente dal Sahara, nel Sud Italia e la Sicilia i 35°C sarebbero un valore già sperimentato nel vicino passato, e siccome parliamo di meteo estremo, tali eventi potrebbero replicarsi.

Poi ci sono i temporali, questi potrebbero essere frequenti e molto intensi, ciò perché i modelli matematici stagionali prospettano temperature medie più alte rispetto alla norma, ma anche precipitazioni più abbondanti. Il risultato dovrebbe essere quello di avere temporali, e con essi anche il rischio di grandine.

Meteo ITALIA: tra maltempo e caldo precoce. Prossima settimana cambia tutto

Così ci dovremmo abituare all'idea che il mese di Maggio, in occasione di periodi molto caldi, sia per l'intrusione di aria calda dal deserto del Sahara verso il Sud Italia, oppure nei periodi di anticiclone africano, la temperatura potrebbe salire sui valori esagerati. Qui parliamo già di valori estremi vicini a 35° centigradi per il Nord Italia e 40°C per il Sud. Valori già raggiunti nel passato.

Gli abbiamo parlato di record facilmente raggiungibili, ciò perché il meteo del passato recente, ha visto tali eventi ripetersi con straordinaria frequenza. E le previsioni stagionali sono favorevoli ad avere stagioni dal clima estremo.

METEO 15 giorni: STOP PRIMAVERA, tornerà l'INVERNO con il freddo

