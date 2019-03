Meteo Italia: irromperà perturbazione, temporali, pioggia e neve

Trend meteo. Le correnti instabili e meno calde di origine atlantica cercano di entrare sullo scenario meteorologico generale nel tentativo di riportare la situazione meteo climatica a connotati più consoni al periodo. L'alta pressione barcolla dunque, perde di energia e fra Giovedì e parte di Venerdì, l'Italia verrà colpita da una seconda perturbazione atlantica carica di pioggia ma anche di neve, soprattutto temporali con la possibilità di grandine.

Vediamo quali saranno le regioni maggiormente colpite da questo secondo assalto da parte dell'Atlantico.

Oggi intanto, la giornata inizierà tranquilla su tutto il Paese ma nel corso del pomeriggio ecco che avvertiremo i primi segnali dell'arrivo di una seconda perturbazione con un graduale aumento delle nubi ad iniziare dalle estreme regioni del Nord Ovest. In serata le prime piogge potranno bagnare il Piemonte fino all'ovest della Lombardia. Neve sui rispettivi settori alpini intorno ai 1300 metri di quota.

Ma la fase più attiva del brutto tempo si avrà nella giornata di Giovedì. Sotto piogge a tratti battenti saranno la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e a seguire il Trentino alto Adige, i settori settentrionali del Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Attenzione alla Neve che potrà cadere copiosa soprattutto sulle Alpi lombarde, in Trentino alto Adige ma anche sull'est del Veneto e su tutto il Friuli. La quota neve su queste aree si attesterà intorno ai 1200-1300 metri di quota. Tempo variabile invece, con basso rischio di pioggia, sul basso Veneto e l'Emilia Romagna.

Non sono da escludere temporali sul Nord Italia, specie la Valle Padana.

Nel corso della giornata il meteo tenderà moderatamente a peggiorare anche sull'area più settentrionale tirrenica con locali piogge sulle coste nord della Toscana. Nubi sparse altrove ma in un contesto asciutto e di spiccata variabilità. Caldo in accentuazione all'estremo Sud specie in Sicilia a causa di un rinforzo dei venti da Scirocco. Moto ondoso in aumento, di conseguenza, su basso Tirreno, medio e basso Adriatico e Ionio.

Venerdì la perturbazione si muoverà verso levante con residua instabilità ancora sulle Alpi e sul Nord Est. Ancora neve intorno ai 1300 metri. Nel pomeriggio/sera qualche piovasco bagnerà anche parte del centro specie Abruzzo, Umbria e aree settentrionali del Lazio. Meglio il meteo nel successivo weekend del quale ce ne occuperemo ovviamente in altri editoriali.

Meteo di nuovo estremo: intensa avvezione calda a Est

Pubblicato da Piero Luciani

