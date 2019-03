Meteo ITALIA: perturbazione sopratutto al Nord. Caldo d'Africa al Sud

METEO SINO ALL'11 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Breve tregua meteo, dopo il passaggio della perturbazione d'inizio settimana che si è limitata a lambire il Nord Italia. Il flusso atlantico Marzo è divenuto protagonista e le perturbazioni non trovano più ostacolo nel loro transito sull'Europa, per effetto di un'ampia circolazione ciclonica tra Scandinavia ed Isole Britanniche.

Non vi è più l'anticiclone a monopolizzare la scena italiana ed europea, ma i fronti perturbati per ora faticano a sfondare verso il Mediterraneo. L'Italia si trova esattamente in piena zona di confluenza fra i flussi d'aria umida e l'anticiclone di matrice sub-tropicale che non intende affatto abdicare.

Un nuovo impulso perturbato si appresta a colpire l'Italia Settentrionale, con precipitazioni più abbondanti rispetto al fronte precedente. L'anticiclone proteggerà invece il Centro-Sud, dove le temperature si assesteranno su valori decisamente superiori al normale, anche per effetto di ingerenze d'aria di matrice nord-africana.

METEO TRA PERTURBAZIONE E PRIMI CALDI, ITALIA SPACCATA

I fronti perturbati, sotto una vasta circolazione ciclonica, colpiranno l'Europa Centro-Settentrionale con vere e proprie tempeste. L'Italia sarà più ai margini, ancora a tratti protetta da un campo d'alta pressione, ma una di queste perturbazioni impatterà sulle regioni settentrionali portano anche maltempo giovedì.

Ci attendiamo così un contesto di variabilità in linea con il tempo mutevole marzolino. Per il momento non avremo a che fare con una vera e propria svolta verso l'arrivo di piogge diffuse. Il flusso perturbato si scontrerà con un anticiclone sub tropicale ancora molto forte, che peraltro contribuirà a mantenere le temperature ben superiori alla norma

Il tepore primaverile più accentuato riguarderà il Sud Italia e le regioni centrali adriatiche dove attorno a metà settimana avremo un'ulteriore impennata termica per aria di provenienza nord-africana, con possibili locali punte fino a 22-23 gradi ed oltre. Le correnti meridionali saranno richiamate dalla perturbazione che nel frattempo colpirà il Nord Italia.

METEO IN PEGGIORAMENTO MERCOLEDI' 6 MARZO, PIOGGE DAL NORD-OVEST

Nel corso della giornata è atteso un nuovo peggioramento sul Nord Italia, per l'intrusione di un nuova perturbazione atlantica. Questo nuovo impulso perturbato potrebbe portare piogge un po' più abbondanti e diffuse. A risentire dei primi fenomeni sarà il Nord-Ovest proprio nel pomeriggio-sera di mercoledì.

Precipitazioni raggiungeranno anche gran parte dell'Arco Alpino, con neve confinata oltre i 1500/1800 metri. Ancora in attesa le rimanenti zone, con copertura nuvolosa in aumento su tutto il Nord e la Toscana. Scenari decisamente soleggiati al Centro-Sud, a parte velature e stratificazioni del tutto innocue.

MALTEMPO GIOVEDI' 7 MARZO, POI METEO VARIABILE

Il grosso della perturbazione entrerà in azione giovedì sul Settentrione. Piogge e rovesci anche intensi coinvolgeranno in particolare la Liguria e parte del Piemonte, in successiva estensione alla Lombardia Centro-Settentrionale e alle alte pianure del Nord-Est. La neve sulle Alpi è attesa oltre i 1500 metri.

Piogge raggiungeranno anche la Toscana, mentre il tempo sarà asciutto sul resto della Penisola. Venerdì la perturbazione lascerà il Nord, pur con qualche fenomeno residuo sul Triveneto. Strascichi d'instabilità interesseranno il Centro Italia, specie i versanti adriatici, e la Puglia Garganica.

CALDO AL CENTRO-SUD PER VENTI AFRICANI, RIALZO TERMICO

A metà settimana giungerà un alito di correnti nord-africane al Centro-Sud. Sono attesi picchi anche superiori ai 22-23 gradi in varie località, tra il Sud e le due Isole Maggiori, in particolare fra mercoledì e giovedì quando giungerà aria di diretta estrazione nord-africana che andrà a precedere la perturbazione attesa al Nord Italia. Il caldo si ridimensionerà a partire da venerdì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Tempo più favorevole sul finire della settimana, in quanto al momento sembra che condizioni generalmente soleggiato possano prevalere nel nel corso del weekend, grazie all'espansione temporanea di un promontorio anticiclonico. Si andrà poi verso un contesto più variabile in avvio della prossima settimana, con a seguire un probabile calo termico.

