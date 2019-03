Meteo Italia: perturbazione al Nord, piogge dopo un mese

Il meteo odierno sarà caratterizzato da un rapidissimo fronte atlantico: esso sarà il primo tentativo di generare precipitazioni al Nord Italia da un mese, visto che in diverse aree le ultime piogge risalivano al 3 febbraio.

Purtroppo però sarà talmente rapido che potrebbero cadere solo alcune gocce di pioggia tra Lombardia montana e Triveneto e lasciare all'asciutto praticamente tutto il Piemonte e l'Emilia Romagna. Le aree con maggiori precipitazioni potrebbero essere il Levante Ligure e l'alta Toscana, ma sempre con accumuli molto esigui.

Meteo Europa: temperature al ribasso, verso la media del periodo

Un secondo fronte, stavolta decisamente più organizzato e corposo, ci interesserà nella giornata di giovedì: avremo Infatti un meteo è decisamente piovoso per venti da sud sud est buona parte del Nord Ovest, mentre purtroppo ancora una volta basso Veneto e Romagna dovrebbero rimanere all'asciutto.

Questo tipo di meteo però non è affatto anomalo, anzi la primavera è proprio quella stagione che alterna rapidi fronti perturbati (con rovesci e temporali) uniti ad ampie schiarite: per adesso però non si vedono fronti capaci di portare piogge su tutta Italia, ma quello che volevo mostrare era il fatto che il flusso Atlantico perturbato possa riprendere.

Ne abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in vista della stagione calda.

Meteo estremo in Inghilterra: caldo, venti di uragano, tempeste di neve. Video

Pubblicato da Davide Santini

