Meteo domani, arriva una perturbazione sul Nord Italia. Ecco le conseguenze

Marzo ha portato delle novità meteo, con il dominio anticiclonico messo alle corde dalla ripresa del flusso atlantico. Le perturbazioni non trovano più ostacoli nel loro passaggio sull'Europa, ma hanno delle difficoltà a sfondare verso il Mediterraneo.

Finalmente si torna comunque a parlare di perturbazioni. Ne deriverà di conseguenza un contesto di variabilità in linea con il tempo mutevole marzolino. Inizierà quindi a venire meno quell'anomalia così importante che per quasi tutto febbraio ha impedito alle perturbazioni di raggiungere l'Europa.

Meteo estremo di primavera. Caldo d'Africa nel corso della nuova settimana

Al momento un po' tutta Italia gode del bel tempo, ma ad inizio settimana vedremo un'Italia che sarà in bilico fra l'anticiclone sub-tropicale e l'incombenza di un fronte atlantico. La perturbazione andrà a lambire il Nord Italia e non riuscirà ad entrare pienamente nel vivo della scena sul Mediterraneo.

Ecco quindi nel dettaglio il tempo previsto per domani, lunedì 4 marzo. Il fronte avrà, come anticipato, maggiori effetti sulle regioni settentrionali. Nubi in aumento già al mattino dal Nordovest con prime piogge sulla Liguria di Levante, poi anche su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e medio-alta Lombardia.

Meteo turbolento da lunedì, venti in rinforzo. Raffiche a 100 all'ora

Fenomeni in estensione nel pomeriggio al Triveneto ma con coinvolgimento soprattutto delle zone alpine e delle alte pianure pedemontane. Addensamenti compatti sono attesi anche lungo la fascia tirrenica, ma con piogge più significative in genere solo sull'Alta Toscana.

Attesa neve sulle Alpi al di sopra dei 1200/1400m, più abbondanti tra settori di Orobie e fascia dolomitica. Sul resto d'Italia avremo tempo asciutto con ampie schiarite al Sud. Attesi venti in rinforzo tra sud e sud-ovest su tutto il Centro-Nord e Sardegna, con raffiche localmente da burrasca specie sui crinali appenninici.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina