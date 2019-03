Grandi nevicate sul Nord ad inizio marzo 2005. Super neve anche a Genova

Priaruggia, borgo di Genova sul mare: era il 3 marzo 2005. Foto di Lorenzo Antognetti

Negli ultimi inverni la neve fatica a farsi vedere con abbondanza sul Nord Italia, che risente di un ciclo meteo sfavorevole. Episodi di neve si verificarono un anno fa al Nord Italia proprio nei primi giorni di marzo, a seguito di un'ondata di Burian che investì anche il Centro-Sud, con la neve fin su Roma e Napoli.

Si trattò però di nevicate non così intense. Le nevicate marzoline talvolta possono risultare molto abbondanti, perchè marzo è un mese che spesso va ad assumere un volto da pieno inverno, nonostante si tratti del primo mese della primavera meteorologica.

Marzo 1971 con gelido episodio invernale, grande neve anche a Roma

Una nevicata imponente e diffusa si verificò esattamente 14 anni fa, in occasione di un'ondata di gelo e neve entrata negli annali climatici per quanto riguarda gli eventi nevosi importanti avvenuti nel periodo d'inizio marzo.

Le giornate clou furono indubbiamente quelle del 3 e 4 marzo 2005 quando nevicate diffuse interessarono il Nord e la Toscana fino in pianura. Nevicò con abbondanza su Milano e su gran parte della Lombardia, sulle pianure dell'Emilia, sul Piemonte, sul nord della Toscana, con accumuli importanti su Lucca e Pistoia.

Marzo 2005, la meteo storia con super neve e grande gelo ad inizio mese

Genova, scorcio dal quartiere di Carignano. Foto di Claudio Garau

Eccezionali nevicate colpirono poi la Liguria: il capoluogo Genova assunse l'aspetto di una città nordica paralizzata sotto un'autentica bufera di blizzard, con accumuli di neve che sfondarono in poche ore la soglia dei 30-35 cm anche in centro città.

Spesso le nevicate sulla Liguria costiera si limitano a Genova e Savona, ma nel caso del marzo 2005 la neve si spinse in quelle zone della Riviera non così esposte alla Tramontana Scura, come il Ponente ad ovest di Savona e fino ad Imperia, o lo stesso quartiere di Nervi a Genova. La neve toccò anche Sanremo e La Spezia.

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina