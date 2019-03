Meteo ITALIA: weekend di sole, temporali al Sud. Nuova perturbazione lunedì

METEO SINO AL 7 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'area d'alta pressione, associata a meteo stabile e temperature molto elevate, è stata spodestata dopo un lungo dominio da un fronte freddo nord-atlantico che sta velocemente attraversando la Penisola, pur senza arrecare un peggioramento così significativo. Non si tratta però di un fronte particolarmente attivo.

Gli effetti della perturbazione saranno limitati, anche se ci scapperà qualche precipitazione localmente anche temporalesca tra regioni centrali adriatiche e Sud Italia, dopo spruzzate di neve sull'Arco Alpino. A seguito di questa prima perturbazione, l'anticiclone tornerà a distendersi sull'Italia e sul Mediterraneo garantendo bel tempo già nel corso del weekend.

Tuttavia, stavolta l'anticiclone non metterà radici, anche perché nel frattempo sull'Europa Centro-Settentrionale riprenderà a scorrere il flusso atlantico. Inizierà quindi a venire meno quell'anomalia che quasi interrottamente per tutto febbraio ha impedito alle perturbazioni di raggiungere l'Europa. Assieme all'alta pressione si è avuto caldo eccezionale per il periodo.

METEO PIU' DINAMICO IN SETTIMANA

Nuove perturbazioni atlantiche lambiranno l'Italia fin dai primi giorni della settimana. Ne deriverà di conseguenza un contesto di variabilità in linea con il tempo mutevole marzolino. Nel complesso non si tratterà ancora di una vera e propria svolta verso l'arrivo di piogge diffuse sulla Penisola e soprattutto al Nord, zona che più delle altre risente di un lungo periodo siccitoso.

Le temperature resteranno ancora superiori alla norma, ma senza più il caldo eccessivo che si attenua, soprattutto per quanto concerne il Nord Italia. La svolta in Europa verrà innescata grazie al ritorno della rediviva Depressione d'Islanda, che piloterà perturbazioni e correnti a tratti ben più fresco rispetto al caldo anomalo precedente.

Una serie impulsi perturbati transiteranno anche sull'Italia nel corso della settimana, ma ci saranno pause con tempo più soleggiato. Appare probabile il ritorno di piogge anche al Nord, seppure senza maltempo organizzato, con fenomeni più consistenti Alpi, alte pianure, Levante Ligure e parte delle regioni del medio-alto versante tirrenico.

METEO WEEKEND, FRONTE LASCIA IL SUD ITALIA E RITORNO DEL SOLE

La perturbazione sull'Italia non provocherà fenomeni particolarmente incisivi, anche se vedremo i primi temporali tipici della primavera. Il fronte freddo insisterà sulle regioni meridionali sabato, con piogge sparse e locali rovesci, più forti in mattinata tra bassa Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Qualche fenomeno si attarderà su Abruzzo e Molise tra notte e primo mattino.

Tra pomeriggio e sera tendenza a graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione. Il bel tempo sarà invece prevalente su gran parte del Centronord e Sardegna, ma con tendenza ad aumento delle nubi verso sera su ovest Sardegna, senza escludere qualche goccia di pioggia. I venti si disporranno settentrionali, tra moderati e tesi.

Nella giornata di domenica avremo condizioni diffusamente soleggiate, ma residua variabilità si attarderà tra Calabria meridionale e Sicilia ionica, senza escludere scrosci di pioggia nelle ore più calde. Verso sera tendenza ad aumento delle nubi su Liguria ed alto versante tirrenico, ma si tratterà di addensamenti di poco conto. Disturbi anche in Sardegna, con pioviggini sulle coste occidentali.

MENO CALDO, MA CLIMA ANCORA PRIMAVERILE

Al seguito della perturbazione le temperature caleranno, ma non di tanto e di certo non a sufficiente per riportare i valori nelle medie. Il clima si dovrebbe mantenere mite anche nel weekend, con nuovo rialzo termico per domenica a causa del diffuso soleggiamento. Non si dovrebbero però registrare i picchi termici così elevati dei giorni precedenti.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Flussi oceanici sono attesi nella nuova settimana, con un nuovo veloce fronte atteso sul Nord Italia tra lunedì e martedì. Marzo potrebbe portare cenni di maggiore normalità, di sicuro di più rispetto a quanto visto a febbraio. Riprenderanno a scorrere regolarmente le perturbazioni, ma l'Italia sarà coinvolta solo marginalmente e pertanto non sono attese ondate di particolare maltempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

