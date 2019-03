METEO SINO ALL'8 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo d'inizio marzo ha portato le novità tanto attese. L'alta pressione non fa più da barriera invalicabile per le perturbazioni atlantiche in Europa, ma per quanto concerne l'Italia i fronti perturbati faranno fatica a sfondare in quanto l'anticiclone farà resistenza e proteggerà soprattutto le nostre regioni centro-meridionali.

Dopo il passaggio di un primo veloce impulso perturbato, l'anticiclone è tornato a distendersi sull'Italia. Una nuova perturbazione incombe per l'avvio di settimana, ma coinvolgerà solo marginalmente la nostra Penisola. Non si attende quindi maltempo, ma solo locali precipitazioni passeggere in rapida rotta verso il Nord Italia a cui seguiranno ampie zone di sereno.

Il campo d'alta pressione reggerà invece al Centro-Sud, dove le temperature si assesteranno su valori decisamente superiori al normale, anche per effetto di ingerenze d'aria d'origine nord-africana. In questa fase il freddo resterà ben lontano ed avremo ancora un contesto da piena primavera.

SCENARIO METEO PIU' DINAMICO, GRAN TEPORE AL CENTRO-SUD

A livello generale, la grande novità sarà l'assenza dell'anticiclone anomalo in Europa dopo che per tutto febbraio le perturbazioni non avevano assolutamente modo di transitare sul comparto europeo proprio per il blocco dell'alta pressione. In merito all'Italia vi sarà un braccio di ferro fra la stessa alta pressione e nuove perturbazioni atlantiche.

Nonostante un anticiclone più in difficoltà, non si intravede all'orizzonte una svolta capace di apportare un periodo caratterizzato da piogge significative, in quanto non ci saranno le condizioni per formazione di ciclogenesi sul Mediterraneo. Le parti più attive dei fronti perturbati atlantici sfileranno oltralpe.

Alcuni fronti riusciranno a penetrare sul Mediterraneo, sempre in seno ad umide correnti occidentali che manterranno il clima piuttosto mite, anche caldo per il periodo a tratti al Sud a causa di richiami d'aria sub-tropicale. Le precipitazioni riguarderanno il Nord e le Tirreniche, ma non avremo maltempo degno di nota.

METEO PIU' SOLEGGIATO DOMENICA, PRIMA DEL NUOVO PEGGIORAMENTO

Residua instabilità indugerà tra Calabria meridionale e Sicilia ionica con anche qualche possibile isolato acquazzone. Variabilità anche in Sardegna nelle prime ore del giorno, con locali piovaschi ad ovest. Bel tempo altrove, ma questa fase soleggiata non dovrebbe durare a lungo, con aumento delle nubi già in serata tra Levante Ligure ed Alta Toscana, segnale del peggioramento.

METEO INIZIO SETTIMANA, RIECCO QUALCHE PIOGGIA AL NORD

La nuova perturbazione entrerà in azione lunedì, con precipitazioni a partire dal Nord-Ovest, tra Valle d'Aosta, Liguria, settori settentrionali del Piemonte e medio-alta Lombardia. I fenomeni si trasferiranno al Nord-Est, con interessamento di aree montuose e alte pianure. Qualche pioggia anche in Toscana, bel tempo altrove. Martedì migliora sul Nord Italia.

CALDO ANCHE IN SETTIMANA, PIU' ACCENTUATO AL CENTRO-SUD

Nessuna nuova ondata di freddo appare in vista, l'inverno possiamo considerarlo ufficialmente terminato. Nella prossima settimana avremo sbalzi termici, ma in un contesto prevalentemente mite, con temperature più elevate al Centro-Sud che al Nord Italia. Proprio al Meridione avremo valori elevate con punte prossime ai 25 gradi, a causa di correnti nord-africane.

ULTERIORI TENDENZE

Nonostante un contesto un po' variabile, non ci attendiamo all'orizzonte fasi perturbate importanti. Tuttavia non ci sarà più lo statico anticiclone nella nuova settimana e avremo quindi spiccata variabilità, tipica dell'inizio della primavera. Le perturbazioni lambiranno però appena il Nord e l'anticiclone proteggerà in modo maggiore il Sud Italia.

