METEO ITALIA, perturbazioni a tratti, settimana primaverile

METEO SINO AL 9 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Come era nelle attese, il meteo d'inizio marzo ha portato quei cambiamenti tanto annunciati. L'alta pressione non fa più da barriera invalicabile per le perturbazioni atlantiche in Europa, ma per quanto concerne l'Italia i fronti perturbati faranno fatica a sfondare in quanto l'anticiclone farà resistenza e non abdicherà facilmente sul Mediterraneo.

L'anticiclone, dopo essere tornato a distendersi sull'Italia, sarà insidiato fin da subito da una nuova perturbazione che incombe per l'avvio di settimana, ma avrà modo di coinvolgere solo marginalmente la nostra Penisola. Non si attende quindi maltempo, ma solo locali precipitazioni passeggere in rapida rotta verso il Nord Italia.

Il campo d'alta pressione reggerà invece al Centro-Sud, dove le temperature si assesteranno su valori decisamente superiori al normale, anche per effetto di ingerenze d'aria d'origine nord-africana. In questa fase il freddo resterà ben lontano ed avremo un contesto da piena primavera, in fase fin troppo avanzata per il periodo.

METEO PIU' DINAMICO, MA TEPORE AFRICANO AL CENTRO-SUD ITALIA

Nel corso della settimana osserveremo sull'Italia un braccio di ferro fra l'alta pressione e nuove perturbazioni atlantiche. Nonostante un anticiclone più in difficoltà, non si intravede all'orizzonte una svolta capace di apportare un periodo caratterizzato da piogge significative, in quanto non ci saranno le condizioni per la formazione di basse pressioni sul Mediterraneo.

Le parti più attive dei fronti perturbati atlantici sfileranno oltralpe e lambiranno appena il Nord Italia, sempre in seno ad umide correnti occidentali che manterranno il clima piuttosto mite, non certo invernale. Si tratterà di precipitazioni passeggere che andranno a coinvolgere anche parte delle regioni tirreniche oltre al Nord, ma senza maltempo particolare.

Il clima diverrà anche piuttosto caldo per il periodo a tratti al Sud Italia, a causa di richiami d'aria sub-tropicale. Un'ondata africana piuttosto importante rilevante potrebbe investire il Meridione della Penisola, ma anche le regioni centrali fra giovedì e venerdì con temperature che potrebbero salire ben oltre i 20 gradi.

METEO INIZIO SETTIMANA, SI RIVEDRA' QUALCHE PIOGGIA AL NORD ITALIA

Peggiora lunedì al Nord, con precipitazioni a partire dal Nord-Ovest, tra Valle d'Aosta, Liguria, settori settentrionali del Piemonte e medio-alta Lombardia. La perturbazione si estenderà poi al Nord-Est, con fenomeni che interesseranno aree montuose, nevose oltre i 1300/1500 metri, e alte pianure. Qualche pioggia anche in Toscana, mentre sul resto della Penisola avremo tempo asciutto.

VARIABILITA', NUOVA PERTURBAZIONE MERCOLEDI'

Martedì migliora sul Nord Italia, a parte residui fenomeni sul Friuli. Nubi, dovute al flusso occidentali, si addenseranno sul medio-basso versante tirrenico, con qualche locale piovasco. Un'altra perturbazione potrebbe irrompere mercoledì nel corso di mercoledì, con stessa direttrice della precedente, ad investire il Nord e la Toscana.

TEMPERATURE ELEVATE IN SETTIMANA, SPECIE AL CENTRO-SUD E ISOLE

L'inverno è da archiviare, anche se ciò non esclude colpi di coda del freddo nel corso del mese. Intanto, durante la settimana avremo sbalzi termici, ma in un contesto prevalentemente mite, con temperature più elevate al Centro-Sud che al Nord Italia. Proprio al Meridione avremo valori elevate con punte prossime ai 25 gradi, a causa di correnti nord-africane specie a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE

La variabilità dovrebbe insistere per il resto della settimana, non ci attendiamo all'orizzonte fasi perturbate importanti. Abbiamo segnalato il caldo africano atteso al Sud, con queste correnti meridionali che precederanno l'ennesima perturbazione attesa fra giovedì e venerdì con nuove piogge al Nord e qualche fenomeno possibile anche verso le regioni centrali dell'Italia.

