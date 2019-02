Meteo di Primavera non s'ha da fare, si torna verso l'Inverno

Il meteo d'Italia continua ad essere influenzato da un'area di alta pressione nord africana che sta garantendo condizioni di forte stabilità atmosferica su tutto il Paese. All'orizzonte tuttavia, si scorge qualche possibile disturbo dal punto di vista meteo per effetto di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico.

Questa perturbazione comincerà a disturbare il tempo già da Venerdì, ovvero domani dapprima sull'arco alpino in seguito, fra il pomeriggio e la sera, anche sull'area del medio e basso Tirreno. Pochi gli effetti sul resto del Nord Italia. Fra la notte e la prima parte di Sabato, la perturbazione la ritroveremo in azione ancora sull'area adriatica centro meridionale e su tutto il resto del Sud. Abruzzo, Molise, fino alla Puglia e ancora la Basilicata, la Campania, la Calabria ed il nord della Sicilia. Queste saranno le zone dove cadranno piogge sparse e anche qualche temporale. E siccome il meteo è in questo periodo estremizzato, non sono da escludere occasionali temporali di forte intensità con grandine.

Fra il pomeriggio e la sera, la perturbazione scivolerà molto rapidamente verso Sud Italia abbandonando l'area adriatica ed insistendo solo su Calabria e nord Sicilia. Su queste zone il tempo andrà migliorando nel corso della notte successiva. Sabato è atteso un gener[size= 1rem]ale calo termico specie sulle aree interessate dai fenomeni. Sul resto del Paese avremo solo una moderata variabilità.[/size]

Domenica invece sarà una bella giornata di sole per gran parte del Paese con qualche timido e residuo disturbo in primissima mattina nel sud della Calabria e sul nord est della Sicilia. Possibile qualche banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord e nelle aree interne del Centro.

Con l'inizio della nuova settimana, l'Alta Pressione potrebbe cominciare a scendere di latitudine sotto la spinta delle correnti atlantiche, le quali, giorno dopo giorno, potrebbero divenire protagoniste dello scenario meteorologico sull'Italia con il ritorno delle piogge ed un clima meno mite rispetto a questi giorni. Si attendono ovviamente conferme in merito.

Piero Luciani

