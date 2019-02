Meteo Italia, "caldo esagerato" ma tra Venerdì e Sabato primo cambiamento

METEO SINO AL 5 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione ha preso possesso di gran parte d'Italia, con meteo assolutamente stabile. Il potente campo d'alta pressione è associato ad una bolla d'aria calda in quota, che è causa del ritorno del caldo anomalo. Sull'Europa Centro-Occidentale le temperature hanno toccato valori localmente da record, addirittura di stampo quasi estivo.

Finiti i residui disturbi sulle estreme regioni meridionali, l'anticiclone è atteso irrobustirsi davvero notevolmente nella fase centrale della settimana, con caldo primaverile particolarmente accentuato al Centro-Nord ed in parziale estensione verso il Sud Italia. Siamo però nella fase ormai acuta del caldo almeno sul Nord Italia, con temperature fino ad oltre 20 gradi.

Questo finale di Febbraio sta mostrando quindi un clima tipico d'aprile su quasi tutte le nostre regioni, come già accaduto anche nella scorsa settimana, a parte residui flussi d'aria un po' più fresca al Meridione. Il caldo anomalo è inoltre molto accentuato anche in montagna, specie sulle Alpi dove lo zero termico si è portato oltre i 3000 metri.

NOVITA' DA VENERDI' 1° MARZO, L'ANTICICLONE INIZIA AD INDEBOLIRSI

La potente area di alta pressione subirà un graduale indebolimento, per il flusso atlantico che inizierà ad abbassarsi di latitudine. Una perturbazione approfitterà di questo cedimento anticiclonico ed è attesa giungere proprio per i primi giorni di marzo, che sarà causa di qualche pioggia tra le giornate di venerdì e sabato.

Avremo un contesto di variabilità in linea con il tempo mutevole marzolino. Qualche precipitazione sarà più probabile sulle Alpi e al Centro-Sud. Nel complesso non si tratterà ancora di una vera e propria svolta verso l'arrivo di piogge diffuse sulla Penisola e soprattutto al Nord, zona che più delle altre risente di un lungo periodo siccitoso.

Il passaggio perturbato produrrà un lieve calo termico, ma non smorzerà troppo i tepori primaverili. Le temperature resteranno insomma superiori alla norma. Si dovrebbe però avviare un cambiamento in Europa, con la ripresa del flusso zonale oceanico, grazie al ritorno della rediviva Depressione d'Islanda. Nuovi impulsi perturbati transiteranno anche sull'Italia nella prossima settimana.

METEO STABILE, MA DA VENERDI' LIEVE PEGGIORAMENTO

Situazione meteo sostanzialmente invariata per giovedì 28 febbraio. Avremo tempo soleggiato, ma con nubi marittime in aumento tra Liguria e Toscana. Qualche debole pioviggine non è da escludere in serata sul Levante Ligure. Da segnalare anche un aumento della nuvolosità sulle Alpi, per le propaggini più avanzate di una debole perturbazione atlantica, piuttosto debole e poco attiva.

Il fronte si addosserà poi all'Arco Alpino venerdì, con precipitazioni limitate alle aree confinali dove nevicherà oltre i 1500/1700 metri. Tempo generalmente soleggiato in Val Padana, a parte addensamenti sul Nord-Est. Correnti umide prefrontali porteranno ad un aumento delle nubi al Centro-Sud, specie sui versanti tirrenici con qualche piovasco.

METEO WEEKEND, FRONTE RAPIDO VERSO IL SUD ITALIA

L'impulso perturbato insisterà sulle regioni meridionali, con piogge sparse e locali rovesci. Tra pomeriggio e sera tendenza a miglioramento. Il bel tempo sarà invece prevalente su gran parte del Centronord e Sardegna. Domenica avremo condizioni diffusamente soleggiate, con tendenza ad aumento delle nubi su Liguria ed alto versante tirrenico.

PIENA PRIMAVERA, TEMPERATURE ANCORA ELEVATE

Giovedì si perderà qualche grado al Nord Italia e sulla fascia tirrenica, per via di maggiori nubi marittime. Venerdì le temperature toccheranno punte di nuovo molto elevate al Nord, addirittura tipiche del mese d'aprile, per via del favonio. Il clima si dovrebbe mantenere mite anche nel weekend, nonostante il transito del fronte verso il Sud seguito da venti tesi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Umide correnti occidentali sono attese nella nuova settimana, ma senza fasi perturbate degne di nota. Il nuovo mese potrebbe portare cenni di maggiore normalità, di sicuro di più rispetto a quanto visto a febbraio. Riprenderanno a scorrere regolarmente le perturbazioni, quanto meno sulla parte centro-settentrionale dell'Europa.

