Meteo ITALIA, super Anticiclone e caldo anomalo. Novità verso weekend

Meteo: CAMBIA TUTTO, Anticiclone si ritira in Africa

METEO SINO AL 4 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

A seguito del passaggio dell'impulso freddo d'inizio settimana, si è conclusa la fase meteo invernale che ha penalizzato il Sud Italia. Ora l'anticiclone sta salendo in cattedra e manterrà il proprio dominio indiscusso per gran parte della settimana. Il potente campo d'alta pressione è associato ad una bolla d'aria calda in quota, con il ritorno quindi di temperature primaverili.

Meteo con Marzo drastico cambiamento in Europa

Le condizioni meteo stabili sono tornate a pieno regime, tranne qualche residua nota d'instabilità sulle due Isole Maggiori. L'anticiclone è atteso irrobustirsi davvero notevolmente nella fase centrale della settimana, con caldo di nuovo molto anomalo al Nord Italia e nuova esplosione della primavera piena.

Centri Meteo: ecco quando peggiora, freddo anche al Nord Italia

Altre lievi interferenze d'aria fredda dai Balcani continueranno a lambire le aree del basso versante adriatico ed il Sud, ma senza più fenomeni associati. Il Centro-Nord beneficerà di clima primaverile, con le temperature massime che potranno sfiorare anche i 20 gradi in alcune località di pianura.

Meteo con FORTE ANTICICLONE: anche oltre 10°C sopra media

FORTE ANTICICLONE E ARIA DI PRIMAVERA, DISTURBI DAL WEEKEND

Il tepore anomalo sarà decisamente marcato al Centro-Nord e farà di nuovo particolarmente caldo anche in montagna. Gli ultimi giorni di Febbraio mostreranno quindi un clima tipico d'aprile su quasi tutte le nostre regioni, con i flussi più freschi da nord che andranno ad attenuarsi anche all'estremo Sud.

Meteo per domani, scoppia primavera con nuova ulteriore impennata termica

Il periodo di meteo stabile non dovrebbe durare troppo a lungo, con una perturbazione atlantica attesa sul finire della settimana e quindi per i primi giorni di marzo, che potrebbe determinare un cedimento dell'anticiclone e riportare qualche pioggia, in un contesto di variabilità in linea con il tempo mutevole marzolino.

METEO al 9 Marzo segnerà il ritorno dell'INVERNO

Qualche precipitazione sarà più probabile sulle Alpi e al Centro-Sud. Nel complesso non si tratterà ancora di una vera e propria svolta verso l'arrivo di piogge diffuse sulla Penisola e soprattutto al Nord, zona che più delle altre risente di un lungo periodo siccitoso che aveva visto anche protagonista lo smog.

METEO MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO, BEL TEMPO PREVALENTE

Il considerevole rinforzo del campo anticiclonico sarà garante di meteo assolutamente stabile. Avremo sole sull'intero Paese dalle Alpi alle Isole, in un contesto decisamente più primaverile, a parte parziali velature. Qualche ulteriore addensamento più consistente insisterà tra Calabria ed Isole Maggiori, ma senza fenomeni di rilievo.

METEO STABILE, MA DA VENERDI' LIEVE PEGGIORAMENTO

Poche novità per giovedì 28 febbraio. Avremo tempo soleggiato, ma con nubi marittime in aumento tra Liguria e Toscana. La parte avanzata di un fronte tenderà ad adagiarsi verso l'Arco Alpino, per poi transitare tra venerdì e sabato lungo la Penisola con qualche sporadica precipitazione sulle regioni centro-meridionali.

TEMPERATURE DA PIENA PRIMAVERA

Accentuazione del tepore diurno al Centro-Nord, mentre un po' di fresco residuo continuerà a coinvolgere le regioni meridionali e la Sicilia. Venerdì le temperature toccheranno punte di nuovo molto elevate al Nord, addirittura tipiche del mese d'aprile, per via del favonio. Il clima si dovrebbe mantenere mite anche nel weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'impulso perturbato, atteso sul finire della settimana, determinerà un parziale indebolimento anticiclonico, ma non aprirà la svolta verso una fase meteo diversa. Anzitutto non giungeranno piogge di rilievo e ancora il Nord risulterà protetto dalla barriera alpina. Umide correnti occidentali sono attese nella nuova settimana, ma senza fasi perturbate degne di nota.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina