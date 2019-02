Trend meteo "pessimo" per la Primavera. Il Minimo Solare

METEO 15 giorni: Primavera STOPPATA da burrasche invernali

Abbiamo analizzato le proiezioni del Centro Meteo Europeo sull'immantinente Primavera e le abbiamo definite orribili, in quanto prospettano, in una visione d'insieme, per l'Italia temperature generalmente superiori alla media.

Centro Meteo Europeo, eccovi la Primavera: orribili previsioni

Sino a qualche tempo fa si parlava diffusamente dell'influenza che avrebbe avuto sull'inverno e poi nel proseguire delle stagioni, del Minimo Solare, in quanto è in atto come evento di entità eccezionale, che avrebbe abbassato la temperatura terrestre.

Meteo dell'Aeronautica Militare sino 17 Marzo, prospettive pessime

Tutte le analisi sulla temperatura misurata del nostro Pianeta discordano dalle proiezioni di freddo diffuso, ovvero di un abbassamento della temperatura globale, associate al Minimo Solare.

In questi giorni si parla del caldo invernale che attanaglia gran parte dell'Europa, dove si è stabilito un potentissimo anticiclone di origine africana. Nel frattempo parliamo di trend meteo climatici della Primavera.

Ma la scienza astronomica ci dice che siamo il Minimo Solare, e la climatologia ci ricorda che tali eventi abbassano la temperatura media del Pianeta. Pertanto, il risultato dovrebbe essere un calo della temperatura media, eppure ciò non succede.

Nel frattempo giungono notizie di tempeste di neve, di nevicate eccezionali, di freddo record che attanagliano alcune aree del Pianeta.

D'altronde il freddo in questo periodo dell'anno fa più notizia del caldo, eppure si stanno verificando ondate di calore di eccezionale portata in quelle aree del pianeta dove in questo periodo dell'anno dovrebbe fare freddissimo, tra cui la Siberia orientale, la Groenlandia, la regione polare.

Va bene, la regione polare è da anni che viene data con temperatura sopra la media, specie durante l'Inverno, ma osservare temperature improvvisamente salite anche di 10-20° sopra la media in Siberia fa abbastanza impressione.

Beh, anche in Europa si registrano eventi meteo assurdi, con il passaggio dal freddo al caldo e viceversa in poche ore.

Nel frattempo abbiamo visto le immagini delle isole greche ammantate di neve, dove un'autentica tempeste si è abbattuta durante il fine settimana.

Quello che vi stiamo descrivendo è meteo estremo, generato da una serie di fluttuazioni climatiche, forse anche cambiamenti del clima derivanti dalle attività umane, forse anche dall'influenza del Minimo Solare, il quale da solo, però non ha abbassato la temperatura media del Pianeta.

Poi ci sono le proiezioni della Primavera, che per quanto riguarda l'Europa sono davvero pessime, in quanto prospettano temperature sopra la media e precipitazioni inferiori alla norma, con una sorta di Estate precoce.

Tutto ciò potrebbe determinare anche molti temporali, che come abbiamo visto soprattutto lo scorso Autunno e l'Estate 2018, possono assumere intensità particolarmente intensa. Ma senza scomodare periodi così distanti, nel fine settimana abbiamo vissuto il vero meteo estremo in Italia, dove una tempesta di vento è stato causa di parecchie vittime, oltre che danni alle cose.

Ormai il meteo estremo sembra aver conquistato tutto il Pianeta, da dove giungono ogni giorno innumerevoli notizie di fenomeni atmosferici insoliti, tante informazioni che servirebbe un quotidiano con decine di redattori per raccontare che cosa succede.

Ma ora ci sarà la Primavera, e potrebbe divenire la culla del meteo estremo che poi vedremo d'Estate. Il meteo estremo del semestre caldo negli ultimi anni è stato caratterizzato da ondate di calore e burrasche fortissime, che hanno cagiona danni ingenti all'agricoltura e alle cose.

I modelli matematici stagionali non hanno una definizione tale da fare previsioni meteo su scala locale, e quando prospettano anomalie climatiche, con l'esperienza che stiamo acquisendo sul nuovo clima, tali proiezioni sono definibili pessime, pertanto con Marzo avremo probabilmente un'accentuazione di fenomeni molto intensi, e quelli del fine settimana sono solo un anticipo.

Un altro aspetto che non ci piace è l'irregolarità delle precipitazioni, questa è sempre causa di siccità e di improvvise alluvioni. Questo è meteo estremo.

Non riusciamo a comprendere come mai a taluni non piaccia tale definizione, quando è davanti agli occhi di tutti un cambiamento climatico che appare indefinibile.

Taluni ci dicono che annunciare meteo estremo è una sorta di terrorismo meteorologico. A nostro avviso non dirlo sarebbe non fare informazione scientifica. Gli scienziati continuano ad avvertire che ci saranno conseguenze molto serie a causa dei cambiamenti climatici, non in raro propongono previsioni catastrofiche che vengono amplificate dai vari mass media.

In tutto ciò c'è comunque una verità, che è quella che stiamo toccando quotidianamente.

In questo inizio di settimana, mentre torna una sorta di Primavera improvvisa nell'Italia nord-occidentale, nevica a quote collinari del Sud Italia. Tutto ciò vi sembra normale? A noi.

In varie regioni del Nord Italia si parla ormai di siccità, si inizia a temere di danni che si avranno in agricoltura.

Il grande fiume Po ha una portata che è ai suoi minimi storici. Le Alpi hanno pochissima neve, e le precoci ondate di calore potrebbero fonderla molto rapidamente e quindi non sopperire al deficit gravissimo precipitazioni che avviene con un lento disgelo.

La Primavera si annuncia bizzarra, con estremi meteo che potrebbero mostrarci comunque ancora ondate di freddo alternate a periodi molto caldi, periodi burrascosi a fasi di bel tempo. Anche questo è meteo estremo.

Vi abbiamo parlato di temperature estreme che si potrebbero verificare nel corso della primavera. Di 35° centigradi come valore estremo in Aprile, di 40° già a Maggio. Tali temperatura si sono raggiunte anche nel passato, perciò perché stupirsi così tanto? Non vi abbiamo detto che quelle temperature si registreranno in tutta Italia, bensì nelle aree più soggette a condizioni meteo estreme.

Nel dettaglio, comunque, sarà opportuno verificare i consueti bollettini meteorologici, ove la maggiore affidabilità si ha nei primi 5 giorni, il seguito va considerato come linea di tendenza.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina