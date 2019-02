Meteo ITALIA, verso fortissimo Anticiclone, ma poi STOP ecco l'Inverno

METEO 15 giorni: Primavera STOPPATA da burrasche invernali

Ci avviamo verso un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta Italia, ma freddo invernale e instabilità penalizzano ancora il Sud, per il transito rapido di un ulteriore impulso d'aria fredda dai Balcani, responsabile ancora di nevicate a quote basse. Questo colpo di coda invernale lascerà subito il terreno all'anticiclone con un brusco aumento delle temperature.

Il potente campo di alta pressione, ben strutturato tra Europa Centro-Occidentale e Nord Italia, si estenderà a tutta la Penisola, apportando fin da subito condizioni meteo ben più stabili anche al Sud con clima ben più mite. Il bel tempo tornerà a pieno regime, tranne qualche residua nota d'instabilità sulle due Isole Maggiori.

Il deciso ricambio d'aria ha inoltre contribuito ad abbattere gli inquinanti anche in Val Padana, che erano saliti alle stelle durante il lungo periodo stabile e di assenza di vento. Peggiora la siccità al Nord, anche per effetto del persistente clima secco, destinato ancora a proseguire per via della persistenza di un campo d'alta pressione.

L'anticiclone è atteso irrobustirsi nella fase centrale della settimana, con caldo di nuovo molto anomalo al Nord Italia e nuova esplosione della primavera piena. Residue lievi infiltrazioni d'aria fredda potranno ancora lambire le aree del basso versante adriatico ed il Sud, ma senza più fenomeni associati.

Ci sarà tepore primaverile, con le temperature massime che potranno raggiungere anche i 20°C al Centro Nord, con punte anche superiori al Nord-Ovest e sulla Toscana. Gli ultimi giorni di Febbraio torneranno quindi all'insegna del caldo anomalo su quasi tutte le nostre regioni, con residue correnti settentrionali che lambiranno solamente il Meridione.

Questa fase di meteo stabile non dovrebbe durare troppo a lungo, con una perturbazione atlantica attesa per l'inizio di marzo, che potrebbe determinare un cedimento dell'anticiclone e riportare qualche pioggia anche su parte del Nord, in un contesto di variabilità attinente all'avvio della primavera.

METEO MARTEDI' 26 FEBBRAIO, QUASI OVUNQUE SOLEGGIATO

La stabilità riuscirà ad imporsi quasi ovunque, con residua instabilità attesa solamente a ridosso delle due Isole Maggiori. Fenomeni saranno possibili soprattutto in mare sui Canali, mentre qualche debole pioggia potrebbe interessare i versanti ionici della Sicilia. Qualche piovasco non è escluso nemmeno sulla Sardegna sud-orientale. Sul resto d'Italia tempo soleggiato, a parte locali velature.

METEO STABILE PER GLI ULTIMI DI FEBBRAIO, FORTE ANTICICLONE

Ulteriore consolidamento del bel tempo, grazie al considerevole rinforzo del campo anticiclonico, destinato di nuovo a rafforzarsi sul Mediterraneo. Avremo sole sull'intero Paese dalle Alpi alle Isole, in un contesto decisamente più primaverile. Proseguirà così il periodo poco piovoso al Nord, come tipico di questo anticiclone di blocco che da tempo domina in Europa.

GRAN TEPORE, TEMPERATURE IN FORTE RIALZO

L'ulteriore rimonta anticiclonica favorirà un'accentuazione del tepore diurno al Centro-Nord, mentre un po' di freddo residuo continuerà a coinvolgere le regioni meridionali e le due Isole Maggiori. In settimana le temperature toccheranno punte di nuovo molto elevate, addirittura tipiche del mese d'aprile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un cedimento anticiclonico è atteso ad inizio marzo, con il possibile transito di una debole perturbazione. Potrebbe però trattarsi dell'avvio di un periodo meteo più dinamico tipico dell'inizio della primavera, senza più la persistenza tenace di un anticiclone di blocco molto potente che ha dominato il mese di febbraio.

