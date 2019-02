METEO ITALIA, invernale al Sud, altra neve. Poi, Alta Pressione fortissima

Meteo gelido dalla Russia. GHIACCIO diffuso. NEVE al Sud. Poi CALDO

METEO SINO AL 1° MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Improvviso ritorno dell'inverno sull'Italia, dopo un lungo periodo stabile e mite. Aria gelida di matrice russa, dopo aver invaso l'Europa Orientale e i Balcani, è affluita verso l'Italia portando un autentico crollo delle temperature in picchiata. Il gelo è più marcato al Centro-Sud, ulteriormente acuito da forti venti settentrionali, con anche qualche nevicata fino in pianura.

L'abbassamento delle temperature ha però coinvolto anche il Nord, ove il ricambio d'aria e il ritorno di ventilazione contribuisce ad abbassare drasticamente i livelli d'inquinamento, una vera emergenza con l'anticiclone persistente dell'ultimo periodo. L'irruzione risulterà molto rapida e anche fugace, dato che fin da domenica osserveremo un graduale ritorno dell'anticiclone.

Il brusco crollo delle temperature si è verificato per le caratteristiche continentali della massa d'aria proveniente dalla Russia. Non si sono quindi rese necessarie le precipitazioni per favorire l'abbassamento termico, risultato in molte zone anche superiore ai 10/12 gradi nell'arco di appena 24 ore.

METEO PRIMAVERILE IN SETTIMANA, MA STRASCICHI DI FREDDO

L'irrobustimento dell'anticiclone sul Centro-Ovest Europa ritornerà a premere anche verso l'Italia, costringendo l'aria fredda ad affluire sempre più a sud, in sfondamento verso il Nord Africa. Si tratterà di un'ondata di freddo intensa e spettacolare per la sua rapidità d'intrusione, ma sarà altrettanto lesta nell'andare via.

Insomma, l'inverno risulterà una breve parentesi, con il meteo che migliorerà nettamente con associato un progressivo rialzo delle temperature. Ultimi strascichi d'instabilità si avranno all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori ancora in avvio di settimana per ulteriori sbuffi d'aria fredda in arrivo dai Balcani.

Solo fra martedì e mercoledì l'anticiclone rimonterà di nuovo in pieno sull'Italia favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore risalita e la conclusione della fase invernale anche all'estremo Sud. L'anticiclone convoglierà aria mite riportando un contesto diffusamente primaverile, anche se per l'avvio di marzo è atteso un probabile ingresso perturbato.

METEO DI OGGI, DOMENICA, FREDDO AL SUD E RESIDUA INSTABILITA'

Progressivo miglioramento domenica, con il sole che tornerà a prevalere anche su gran parte del Sud Peninsulare. Precipitazioni si localizzeranno tra Calabria meridionale e Sicilia, specie i versanti ionici. I fenomeni assumeranno ancora carattere nevoso ma solo a quote collinari. La tendenza è per un miglioramento nella seconda parte della giornata. Il sole splenderà sul resto d'Italia.

METEO AVVIO SETTIMANA, ANCORA INSIDIE AL MERIDIONE

Un nuovo impulso freddo, ben meno intenso del precedente, affluirà dai Balcani verso il Sud Italia riportando una maggiore instabilità, con delle precipitazioni lunedì di nuovo su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, localmente anche su Abruzzo e Molise con neve in collina. Martedì tornerà ovunque il bel tempo, tranne che sulle due Isole Maggiori.

DAL GELO A NUOVA FASE PRIMAVERILE

Continuerà la folle altalena termica. In avvio di settimana si rafforzerà l'anticiclone e le temperature si riporteranno al di sopra della norma, con clima primaverile al Nord e sulle regioni tirreniche. Resterà più freddo il clima tra Sud ed Isole, ma anche in queste zone tra martedì e mercoledì giungerà aria più mite convogliata dall'anticiclone.

ULTERIORI TENDENZE

A seguito del rinforzo dell'anticiclone, le temperature risaliranno e tornerà anche il caldo anomalo sul Nord Italia e sui versanti tirrenici. Solo il Sud resterà più scoperto. Tuttavia questo nuovo periodo anticiclonico non dovrebbe durare troppo a lungo, visto che non è escluso un passaggio perturbato proprio in avvio di marzo.

Pubblicato da Mauro Meloni

