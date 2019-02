Ultime meteo: Buran o Burian, oltre 10 gradi in meno quest'oggi

Meteo, il gelo sarà solo mordi e fuggi. Ecco come riesploderà la primavera

Queste le nostre ultimissime meteo su quello che è stato definito da innumerevoli max media Buran o Burian. Innanzitutto, la definizione di tale fenomeno atmosferico avviene individuando la sua origine, la Siberia, ovvero quell'area della Russia che è ormai in Asia, e che si trova ad est dei monti Urali. Il Buran o Burian è un'ondata di gelo.

METEO, con temperatura in caduta libera in 24 ore oltre 10 gradi

La mappa che vediamo qui nel seguito ci mostra in violetto una vasta area che dal Mare di Kara (Mar Glaciale Artico), si porta verso l'entroterra russo della Siberia settentrionale posto ad est degli Urali, li supera e so porta fino ai Balcani.

Meteo gelido dalla Russia. GHIACCIO diffuso. NEVE al Sud. Poi CALDO

Nella mappa che segue vediamo sparire il violetto sui Balcani, ciò evidenzia la fine dell'evento che poteva essere ragguardevole, forse spento dall'Alta Pressione di origine sub-tropicale che fortissima interessa gran parte dell'Europa.

Per l'Italia è quindi Buran o Burian? Non esiste una precisa regola, in realtà è Buran o Burian quando venti freddi analoghi determinano un'ondata di gelo anche nel nostro Paese, e comunque quantomeno sui Balcani.

Ebbene, sui Balcani sarà un'ondata di gelo, potrebbe nevicare, fin sino alle colline di Atene, ma non nella metropoli ellenica, se non attraverso fioccate o neve a grani che cadranno con temperature sopra gli 0°C. In Italia il freddo giungerà nelle prossime ore, e cadrà la neve sui rilievi del Sud, del Molise e dell'Abruzzo, sino a quote basse, si parla fin sino a 200-300.

Il Buran o Burian porta la neve sulle coste adriatiche, ma l'evento meteo si attenuerà nel raggiungere l'Italia. Non cadrà la neve sulle coste, o semmai non ci saranno imbiancate le coste da Rimini sino a Santa Maria di Leuca come i veri Buran o Burian.

Insomma, quello che sta per interessare il nostro Paese è un evento assimilabile al Buran o Burian, ma realisticamente non lo è. Infatti, escludere totalmente il valore di questo fenomeno è un errore che in Italia ormai avviene per contrastare più per teorie, ma anche perché la regola su questo fenomeno è abbastanza fumosa.

Avremo una fugace ondata di freddo, non di gelo che investirà solamente una parte d'Italia. Ad esempio, nel Nord Ovest, la Sardegna e la Toscana, vedranno un calo termico robusto, anche di oltre 10 gradi, in specie il Nord Ovest italiano ieri interessato da un mostruoso evento di caldo precoce che ha portato i termometri oltre i 20°C.

Il freddo, come evidenziato in vari approfondimenti, avrà anche vita breve, eppure vari Buran o Burian hanno avuto durata breve come questa. Insomma, lo ripetiamo, la teoria è imprecisa, come lo è anche la definizione di Inverno per molti, i quali sostengono che l'Inverno in Italia non è mai iniziato.

Pubblicato da Federico De Michelis

