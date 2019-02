Meteo medio termine: super Alta Pressione, ma ad est perderà forza

Meteo con Anticiclone dal caldo record, ma si congela ad est

Dando uno sguardo alla settimana che verrà, il meteo, in gran parte d'Italia sarà sempre piuttosto uguale: Alta Pressione ostinata su quasi tutto il nostro paese, tranne qualche refolo freddo all'estremo Sud-Est, probabilmente sul finire della prossima settimana.

Puglia, Basilicata e Calabria saranno infatti le uniche regioni che nel prossimo fine settimana non risentiranno della vastissima cupola anticiclonica che interesserà praticamente mezzo continente. La sua roccaforte, infatti, saranno Francia Germania e Svizzera, ed è facile intuire che gli influssi più importanti da un punto di vista delle temperature saranno al Nord-Ovest, cioè all'estremo opposto geografico rispetto agli influssi freddi dai Balcani.

Non dobbiamo però aspettarci maltempo o freddo particolare nelle basse regioni adriatiche peninsulari, bensì semplicemente delle anomalie meno marcate rispetto alle tirreniche e alle regioni settentrionali, ma pur sempre in un contesto stabile e non freddo.

Va sottolineato, che le ultime emissioni dei Centri di calcolo modellistico, insistono in un maggior coinvolgimento del Sud Italia, all'aria fredda sui Balcani, e questa parte del nostro Paese, appare essere solitamente molto vulnerabile.

Pertanto, per i dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

