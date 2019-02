Meteo dal triplo volto: Inverno e Primavera insieme, ma non solo

Meteo anticiclonico, ma quando tornerà la pioggia? Le ultime novità

METEO SINO AL 19 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Freddo o mite? Siamo al bivio meteo di fine stagione

La nostra Penisola gode di meteo prevalentemente stabile, ma si trova in una zona esattamente a metà strada fra l'anticiclone sub-tropicale ed un flusso di correnti artiche diretto verso i Balcani. Il campo anticiclonico, alimentato da aria molto calda per il periodo, si va ulteriormente rafforzando sull'Europa Centro-Occidentale

Botti meteo di fine Inverno, si accende la spia dei contrasti termici

Una circolazione ciclonica sul Mar Egeo contribuisce a richiamare ancora aria fredda verso il Sud, con altra instabilità ed ulteriore spruzzate di neve fino a bassa quota. L'Italia è quindi divisa, in quanto l'anticiclone non riesce a proteggere in modo totale l'intera Penisola ed il Sud resta vulnerabile ad ulteriori ingerenze fredde dai Balcani.

Febbraio si "traveste" da gennaio, meteo ribaltone

Il campo d'alta pressione porterà i propri massimi sul Centro Europa, appena a nord delle Alpi, e risulterà alimentato da contributi di matrice sub-tropicale. Clima molto mite si avrà di conseguenza sul Nord Italia, in parte sulle regioni tirreniche e soprattutto sulle Alpi, dato che l'aria calda sarà presente soprattutto in quota.

ANCORA DISTURBI FREDDI AL SUD FINO AL WEEKEND

Dopo una parziale espansione dell'anticiclone su tutta Italia, congeniale ad un rialzo termico, un nuovo nucleo d'aria fredda dai Balcani irromperà per venerdì sulle regioni meridionali e sui versanti adriatici, rinnovando condizioni instabili. Il bel tempo continuerà a prevalere sulla restante parte dell'Italia, grazie al persistente anticiclone.

Lo scenario meteo resterà un po' instabile anche nel weekend all'estremo Sud e sempre dal sapore spiccatamente invernale per l'influenza di ulteriore refoli freddi da est. L'anticiclone porterà tepore quasi primaverile o clima gradevole soprattutto al Nord, specie sulle alture, e sui versanti tirrenici, senza alcuna variazione fino alla fine del weekend.

L'anticiclone continuerà ad abbracciare anche molti parti dell'Europa. Tuttavia, per l'avvio della nuova settimana emergono delle novità, visto che da lunedì l'anticiclone sembra iniziare a perdere energia e traslare verso est, portando un possibile cambio di circolazione con l'avvicinamento d'aria più umida oceanica, in seno ad una depressione dalla rotta ancora incerta.

METEO GIOVEDI' 14 FEBBRAIO, PIU' SOLEGGIATO ANCHE AL SUD

Il giorno di San Valentino vedrà l'ulteriore generale rinforzo dell'anticiclone, a garanzia di condizioni di meteo più stabile, con miglioramento anche sulle estreme regioni meridionali dove comunque permarranno nubi irregolari medio-basse. Tempo generalmente soleggiato sul resto d'Italia, a parte passaggi di velature o nubi stratiformi.

METEO PER VENERDI' E WEEKEND, CAMBIA PER NUOVO IMPULSO FREDDO

Avremo una nuova accentuazione dell'instabilità in Abruzzo e al Sud per un impulso freddo proveniente dai Balcani. Piogge e rovesci a carattere sparso impegneranno gran parte del Sud, compreso l'interno della Campania, e la Sicilia tirrenica. Tornerà la neve sui rilievi appenninici, con venti vivaci nord-orientali. Bel tempo al Nord e medio-alto versante tirrenico.

Tra sabato e domenica l'anticiclone si andrà di nuovo a rinforzare sul Mediterraneo, con la circolazione instabile all'estremo Sud che tenderà ad indebolirsi. Di conseguenza avremo un miglioramento, ma per sabato permarrà variabilità con possibili residue precipitazioni specie sui versanti ionici di Calabria e Sicilia.

TEMPERATURE SUPERIORI ALLA NORMA, MA NON AL SUD

Un po' di freddo insisterà sulle regioni meridionali, specie venerdì a seguito dell'ingresso di correnti nord-orientali associate ad un nuovo impulso instabile. Situazione ben diversa al Nord e sulle aree tirreniche, con clima più mite soprattutto nei valori massimi diurni. Da segnalare il caldo anomalo sulle Alpi. Il weekend avrà un sapore quasi primaverile su molte regioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Per l'avvio di settimana dovremmo assistere a novità con il graduale indebolimento della struttura d'alta pressione. Un possibile peggioramento potrebbe coinvolgere, tra lunedì e martedì, il Nord-Ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Resta però molto incerta quest'evoluzione, in quanto la modellistica pone traiettorie marcatamente differenti della saccatura atlantica collegata al fronte.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

