Incipiente cambiamento meteo, poi freddo

Meteo Alpi: nuova ondata nevosa sull'arco alpino, ecco dove

Meteo Italia. L'inverno si è preso una piccola pausa in questi giorni lasciando spazio ad una timida alta pressione in grado comunque di garantirci una parentesi di tempo abbastanza stabile e per certi versi anche gradevole. Ma nel corso di questo fine settimana la situazione tornerà a cambiare su alcune zone del nostro Paese.

Meteo ITALIA, peggioramento con MALTEMPO, PIOGGIA e NEVE in varie regioni

Oggi i primi segnali di un cambiamento si registreranno sull'estremo Nord Ovest e sulla fascia dell'alto Tirreno. Nubi irregolari, su queste aree, cominceranno a sporcare l'azzurro del cielo che ha dominato fino a ieri. Basso Piemonte, Liguria di Levante e coste nord della Toscana, vivranno una giornata più grigia rispetto al resto del Paese e non ci saranno solo le nubi ma potrà cadere anche qualche pioggia sparsa.

METEO al 19-20 Febbraio: rischio freddo, ultimo forte colpo di coda d'Inverno

Come detto, sul resto d'Italia, troveremo una moderata variabilità, mentre sulle altre Regioni del Nord e qualche nube di passaggio al centro ma con effetti davvero effimeri.

Gli effetti di un più importante peggioramento si registreranno nella seconda parte di questo fine settimana appena iniziato. La domenica infatti trascorrerà piuttosto grigia al Nord per effetto del transito di una veloce perturbazione nord atlantica. Tornerà dunque la pioggia sul Nord Ovest , tutta la fascia settentrionale della pianura padana e tornerà anche qualche bella nevicata sui settori alpini in particolare su quelli centrali intorno ai 700-800 metri di quota.

Fra domenica sera e Lunedì, la veloce perturbazione, muoverà la sua parte più attiva verso levante.

Lunedì il meteo andrà migliorando salvo una residua incertezza sul Nord Est. Arriveranno nel contempo delle piogge e qualche temporale al Sud essenzialmente fra l'Abruzzo, il Molise, il nord della Puglia e parte della Calabria. Ancora tempo discreto altrove. Ma attenzione ai forti venti di Maestrale che colpiranno la Sardegna dove sono attese anche importanti mareggiate. Verso sera rinforzano i venti anche sul resto del Paese e l'aria comincerà a divenire via via sempre più fredda, preludio ad un cambiamento meteo climatico di stampo puramente invernale che si attiverà in particolare fra martedì e mercoledì della nuova settimana.

In questo frangente saranno maggiormente interessate del freddo e dal brutto tempo gran parte delle aree adriatiche del Centro ed il Sud Italia. Il calo delle temperature atteso, per altro su tutta la Penisola, provocherà sulle aree prima citate nevicate localmente anche a quote molto basse.

Sul resto del Paese si avvertirà solo una generale diminuzione delle temperature specialmente nei valori notturni. Al Nord e nelle zone interne del Centro, le temperature minime torneranno sotto lo zero e si formeranno parecchie gelate.

Se tutto verrà confermato, la fredda e a tratti nevosa instabilità che colpirà l'area adriatica del Centro e del Sud, comincerà ad attenuarsi da giovedì quando tutto il nostro Paese godrà di tempo più tranquillo ma sempre in un contesto climatico tipicamente invernale.

Seguiranno aggiornamenti continui.

