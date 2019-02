Meteo ITALIA, anticiclone non durerà. Tornano pioggia e neve dal weekend

METEO al 17 Febbraio: GELO a due passi dall'Italia. Rischio neve

METEO SINO AL 12 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Meteo invernale: Gennaio 2019 ben più freddo della media in Europa e Italia

L'area di bassa pressione, responsabile del meteo perturbato avuto all'estremo Sud Italia, si è ormai allontanata tra il Mar Egeo e le coste libiche. Ulteriori infiltrazioni d'aria fresca dai Balcani lambiscono le regioni del Sud, alimentando ancora residui strascichi d'instabilità soprattutto tra la Puglia Meridionale e la Calabria ionica.

Cambiamenti climatici? Aumento delle tempeste meteo invernali

Nel contempo le condizioni meteo sono divenute decisamente stabili sul resto d'Italia, con l'avvio di un periodo più soleggiato grazie alla spinta da ovest dell'anticiclone oceanico. Questa spinta anticiclonica sarà quindi congeniale ad un netto rialzo delle temperature massime, mentre il freddo permarrà di notte grazie al cielo sereno.

Inverno, altre sorprese meteo più in fretta del previsto

La posizione troppo defilata ad ovest dell'anticiclone delle Azzorre non sarà garanzia di piena stabilità e di durata del bel tempo. Non mancheranno transiti di banchi di nubi medio-alte innocue, che saranno la parte meno attiva di sistemi perturbati d'origine atlantica in transito a nord delle Alpi, con possibili fenomeni lungo i crinali di confine della catena alpina.

CAMBIAMENTO METEO NEL WEEKEND

L'anticiclone inizierà ad essere intaccato fin da venerdì e darà spazio a correnti umide sud-occidentali, che rappresenteranno il segnale di un cambiamento della circolazione atmosferica. L'aria umida sarà richiamata dal graduale affondo di una saccatura, con più marcato cedimento dell'anticiclone nel corso del weekend.

Il peggioramento si inizierà a concretizzare da domenica con l'arrivo di una perturbazione che determinerebbe un guasto meteo con prime precipitazioni sulle Alpi e sull'Alto Appennino. Il guasto meteo risulterà più significativo all'inizio della prossima settimana, segnatamente al Centro-Sud.

Si attende infatti la genesi di una depressione mediterranea. Il passaggio perturbato sarà associato ad un calo termico solo moderato, sufficiente per riportare clima ovunque invernale e nevicate sui rilievi lungo la dorsale appenninica. Successivamente è possibile una nuova espansione da ovest dell'anticiclone.

METEO GIOVEDI' 7, SOLE PREVALENTE E PRIME INSIDIE SULLE ALPI

L'anticiclone si affermerà in modo più convincente, con generale bel tempo a parte residui addensamenti di poco conto tra Calabria e Sicilia. Non escluso qualche isolato piovasco tra Sicilia ionica e bassa Calabria, in particolare a ridosso dei rilievi. Velature potranno transitare al Centro-Nord, a causa di fronti nuvolosi in scorrimento appena a nord delle Alpi.

In giornata un impulso più organizzato tenderà ad addossarsi alle Alpi, con possibili fenomeni alla fine della giornata verso le nostre aree di confine dalla Valle d'Aosta all'Alto Adige. Nubi basse tenderanno inoltre ad intensificarsi tra Liguria di centro-levante e medio-alta Toscana, sebbene senza piogge.

PEGGIORAMENTO IN VISTA NEL WEEKEND

Da venerdì nubi in aumento sulle aree tirreniche, con piovaschi tra Levante Ligure ed Alta Toscana, ad annunciare il nuovo peggioramento. Sabato queste deboli piogge sui versanti occidentali della Penisola tenderanno ad intensificarsi, in attesa dell'ingresso perturbato domenica con precipitazioni più diffuse su Alpi, Prealpi, Alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale e Toscana.

ALTALENA TERMICA, NUOVO RAFFREDDAMENTO NEL FINE SETTIMANA

Iniziale contesto mite, anche se con freddo notturno associato a gelate fino in pianura al Centro-Nord. Nel weekend un calo termico è previsto al Nord, in relazione al nuovo peggioramento. Il freddo dilagherà su tutta Italia ad inizio settimana, ma non sarà così incisivo sebbene riporterà neve sull'Appennino fino a quote di bassa montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Riguardo il peggioramento meteo atteso a cavallo fra domenica e l'inizio settimana, sussistono ancora notevoli incertezze sulla traiettoria precisa della discesa fredda dal Nord Europa. Un'eventuale rotta più occidentale oppure più orientale cambierebbe non poco gli effetti per l'Italia in merito alle zone colpite dal maltempo e dall'abbassamento delle temperature.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina