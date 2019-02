Meteo ITALIA, residue piogge al Sud. Bello altrove, ma novità nel weekend

Meteo Europa, avvio febbraio di maxi contrasti e nevicate. Ora cambia tutto

METEO SINO ALL'11 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il sistema perturbato, responsabile del meteo particolarmente perturbato dei giorni scorsi, resta ancora protagonista sulle estreme regioni meridionali, per via del fatto che si è approfondito un vortice sul Mar Ionio, ben alimentato dai contrasti fra aria fredda e flussi più umidi e temperati di matrice nord-africana.

Il vortice si mantiene ancora energico e per questo il maltempo ha picchiato duro sulle regioni meridionali del versante ionico, dove non sono mancati persino temporali di forte intensità. Considerata l'evoluzione molto lenta verso est dell'area di bassa pressione, ci attendiamo ulteriori strascichi d'instabilità sull'estremo Sud.

Le condizioni meteo sono già ben più stabili sul resto d'Italia, con l'avvio di un periodo più soleggiato grazie alla spinta da ovest dell'anticiclone oceanico. Questa spinta anticiclonica sarà quindi congeniale ad un netto rialzo delle temperature massime, mentre il freddo permarrà di notte con probabile accentuazione delle nebbie in Val Padana.

ANTICICLONE, QUANTO DURERA'? CAMBIAMENTI ALLE PORTE

Ulteriori infiltrazioni d'aria fresca alimenteranno investiranno le regioni adriatiche e quelle del Sud, alimentando ancora instabilità, pur con precipitazioni che si faranno molto più deboli e sporadiche fra mercoledì e giovedì. Il bel tempo sarà protagonista altrove, ma la posizione un po' defilata ad ovest dell'anticiclone delle Azzorre non sarà garanzia di stabilità così duratura.

Generali condizioni di bel tempo dovrebbero prevalere su gran parte d'Italia fra giovedì e venerdì, pur con qualche disturbo nuvoloso innocuo. Poi l'anticiclone inizierà ad essere intaccato e darà spazio a correnti umide sud-occidentali, che rappresenteranno il segnale di un cambiamento della circolazione atmosferica.

L'alta pressione dovrebbe infatti subire un più marcato cedimento nel corso del weekend, con l'arrivo di una perturbazione che determinerebbe un guasto meteo più significativo all'inizio della prossima settimana, segnatamente al Centro-Nord. Il peggioramento sarà associato ad un calo termico solo moderato e per il momento il vero freddo invernale resterà lontano.

METEO MERCOLEDI' 6, SOLE PREVALENTE MA ANCORA QUALCHE PIOGGIA

Condizioni meteo in miglioramento anche all'estremo Sud, seppure con ulteriori strascichi d'instabilità che daranno luogo a qualche precipitazione a carattere irregolare di scarso rilievo, a parte qualche rovescio più forte sui settori ionici e montuosi della Calabria. Avremo altrove tempo in prevalenza soleggiato con nebbie su pianure e valli.

BEL TEMPO IN ATTESA DI UN CAMBIAMENTO METEO VERSO WEEKEND

Giovedì l'anticiclone si affermerà in modo più convincente, con generale bel tempo a parte residui addensamenti di poco conto tra Calabria e Sicilia. Velature potranno transitare al Centro-Nord, per via di fronti perturbati in addossamento alle Alpi. Da venerdì nubi in aumento sulle aree tirreniche, con piovaschi tra Levante Ligure ed Alta Toscana, ad annunciare il nuovo peggioramento.

TEMPERATURE IN RIPRESA, SU VALORI SOPRA LE MEDIE

L'aumento di temperatura si registrerà soprattutto nei valori massimi, mentre il cielo più sereno favorirà freddo notturno con gelate fino in pianura associate anche al ritorno di dense foschie e nebbie in Val Padana. Nel weekend un calo termico è previsto al Nord, in relazione al nuovo peggioramento. Non è però attesa alcuna ondata di freddo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come accennato, il weekend dovrebbe vedere l'inserimento di una perturbazione nord-atlantica che riporterà precipitazioni soprattutto al Centro-Nord e nevicate sui rilievi. Le temperature probabilmente caleranno prima al Nord e poi ad inizio settimana anche sul resto della Penisola, riportandosi su valori più consoni per il periodo invernale.

Pubblicato da Mauro Meloni

