METEO Italia "Ciclone mediterraneo verso il Sud". Aria artica da Nord Europa

METEO SINO AL 9 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Siamo reduci da condizioni meteo decisamente avverse su molte regioni, per un vortice ciclonico che tuttora abbraccia l'Italia. A fare i conti con il maltempo sono state le regioni tirreniche e quelle settentrionali, dove a far notizia è stata la neve caduta in abbondanza sulle Alpi. Grandi piogge hanno provocato esondazioni ai fiumi tra Toscana ed Emilia, ma è aumentato anche il livello del Po.

Questa fase di forte maltempo va attribuita alla persistenza di una vasta circolazione depressionaria, alimentata dal contrasto fra aria fredda nord-atlantica, di origine polare marittima, e correnti più calde nord-africane. Queste ultime hanno temporaneamente interessato gran parte d'Italia, con maggiori effetti al Sud. Ma da ovest avanza aria più fredda.

La circolazione di bassa pressione va evolvendo molto lentamente e si porterà dalla Sicilia verso il Mar Ionio: di conseguenza le precipitazioni insisteranno ancora soprattutto al Sud ed in parte sulle regioni adriatiche. Le temperature perderanno ancora qualche grado al Centro-Sud, riportandosi nella norma stagionali.

METEO NUOVA SETTIMANA, SI VA VERSO QUALCHE GIORNO PIU' SOLEGGIATO

Esordio settimanale con l'Italia divisa in due, in quanto il sole tornerà a splendere al Nord e su gran parte delle regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia l'instabilità persisterà fino almeno a mercoledì, ma sempre più circoscritta e con fenomeni in attenuazione. In questo frangente, il resto d'Italia beneficerà della spinta da ovest di un promontorio anticiclonico.

Affluiranno correnti più miti che porteranno un progressivo rialzo delle temperature nei valori massimi. Attesi quindi alcuni giorni di meteo soleggiato, ma da segnalare il probabile ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord, anche grazie al clima umido dopo le precipitazioni avute nei giorni precedenti.

L'influenza dell'anticiclone delle Azzorre, troppo defilato verso ovest, risulterà abbastanza limitata e non sarà garante di prolungato bel tempo sulla nostra Penisola. Un nuovo impulso perturbato d'origine nord-atlantica è atteso subito dopo metà settimana di entità ancora da valutare, mentre il grande freddo dovrebbe rimanere lontano probabilmente per tutta la prima decade di febbraio.

METEO INIZIO SETTIMANA, MALTEMPO IN LOCALIZZAZIONE SUL SUD ITALIA

Nella giornata di lunedì la circolazione depressionaria traslerà verso la Sicilia e poi il Basso Ionio, con precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni centrali adriatiche ed il Sud. Aria più fredda verrà richiamata dal Nord Europa con altre nevicate a quote medie sui versanti adriatici dell'Appennino Centrale.

Il meteo tornerà decisamente più soleggiato al Nord, sulla Toscana e sul Lazio. In Valle Padana non mancheranno foschie e il ritorno di banchi nebbia nelle ore più fredde. Entro martedì il maltempo si concentrerà al Sud, con piogge, rovesci, locali temporali più probabili tra Molise, Basilicata, entroterra della Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ionica.

TEMPERATURE INVERNALI, POI IN RISALITA

Correnti un po' più fredde continueranno ad affluire ad inizio settimana, con clima più invernale al Centro-Sud e nevicate fino in bassa montagna, se non localmente su aree di alta collina. Si tratterà di un ritorno alla norma, anche se verso metà settimana le temperature torneranno a risalire per riportarsi ben oltre la norma soprattutto nei valori massimi sulle alture e sui settori tirrenici.

ULTERIORI TENDENZE

Ultimi strascichi d'instabilità mercoledì all'estremo Sud, in virtù del lento allontanamento verso est del vortice di bassa pressione. Sul resto d'Italia il bel tempo sarà garantito dall'espansione da ovest dell'anticiclone, che peraltro non sarà in grado di affermarsi in modo duraturo, con una nuova perturbazione attesa da venerdì che porterà forse i maggiori effetti al Centro-Sud.

Pubblicato da Mauro Meloni

