Meteo weekend, freddo pioggia e neve

Maltempo, meteo nettamente peggiorato nel primo giorno di Febbraio. La causa è imputabile a un'ampia depressione che coinvolge tutta l'Europa occidentale e che in questo momento è direttamente collegata a un flusso di correnti d'aria fredda provenienti dal Circolo Polare Artico.

Stavolta l'ingresso è stato ben più occidentale che in precedenza, sancendo così un cambiamento rispetto a quanto accaduto a gennaio. Cambiamento che, come più volte spiegato dai colleghi, potrebbe rappresentare lo spartiacque ideale tra l'Artico e qualcosa di ben più consistente. Ma potrebbe anche non accadere nulla di ché, inutile girarci attorno, e febbraio prendersi una pausa - anticiclonica - di riflessione.

Questi sono argomenti che verranno trattati in altre sedi, ora concentriamoci sulla previsione per oggi e domani perché la depressione sta progredendo verso est. L'aria fredda proverà a penetrare sulle nostre regioni, ma avrà un po' di difficoltà specie al Sud e Sicilia. Ciononostante ci aspettiamo un raffreddamento, un calo delle temperature che dopo aver risalito rapidamente la china torneranno su valori diffusamente invernali.

Per le prossime ore i modelli matematici a più alta risoluzione ci dicono che pioverà forte sulle tirreniche centro settentrionali, quindi dal Lazio in su sino ad arrivare in Liguria. Piogge che potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale, tant'è che localmente non sono esclusi nubifragi. La quota neve dovrebbe attestarsi sui 1200-1400 metri, con calo verso i 1000 metri (localmente pure leggermente sotto) verso sera.

Tempo instabile in Sardegna, con piogge sparse ed anche in questo caso possibili nevicate a quote attorno ai 1000 metri. Sempre in serata ci aspettiamo un peggioramento sulle tirreniche meridionali, dalla Campania verso la Calabria. Non solo, il maltempo dovrebbe ripresentarsi al Nord e in particolare nelle regioni del Triveneto, con piogge e fitte nevicate sull'arco alpino.

Domenica ci aspettiamo ancora delle precipitazioni sparse che tenderanno a focalizzarsi maggiormente su tirreniche e Nordest, almeno inizialmente, poi la progressiva rotazione dei venti da Tramontana e Grecale dovrebbe spingere progressivamente i fenomeni verso le adriatiche e al Sud. Ma torneremo su questo argomento con articoli certamente più dettagliati.

