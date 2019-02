Previsioni meteo per oggi: NEVE, è la volta del Nord-Ovest, attesa su Torino e Milano

Allerta Meteo Protezione Civile - MOLTO IMPORTANTE

PREVISIONI METEO: Dopo le nevicate cadute nei due giorni precedenti su Toscana ed Emilia, è il turno del settore nord ovest ad essere con tutta probabilità interessato da una pesante nevicata.

Dopo un robusto afflusso di aria fredda che ha interessato la nostra Penisola, è il turno dell'aria più calda e umida, che si fa strada a causa di una robusta perturbazione proveniente dal Mediterraneo Occidentale.

Si innescano così correnti di scirocco, che scorreranno al di sopra di un cuscino freddo rimasto intrappolato in Val Padana.

Le nevicate, inizialmente anche sulla parte occidentale dell'Emilia, si concentreranno nel corso della giornata di oggi su Lombardia occidentale e Piemonte, divenendo particolarmente abbondanti.

Solo in tarda serata, con l'arrivo del vento da sud ovest, le nevicate si attenueranno sulle due regioni, e le precipitazioni, nella giornata di sabato, interesseranno le zone Nord Orientali italiane e le zone centrali tirreniche nella giornata di sabato.

Gli accumuli nevosi potrebbero essere consistenti anche su città come Milano e Torino. Tuttavia la previsione della neve è decisamente difficile, anche per i modelli matematici, per cui il quantitativo nevoso resta incerto.

Più probabile invece il grande accumulo di neve che potrebbe cadere sulle Alpi nord orientali, quelle Friulane in particolare.

Nell'immagine, la previsione nevosa del modello matematico tedesco ICON, con la grande nevicata prevista alle ore 12 su Piemonte e Lombardia occidentale.

Pubblicato da Giovanni De Luca

