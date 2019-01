Meteo avverso: nevica in Toscana ed Emilia

Foto di repertorio di una nevicata su Firenze.

CRONACHE METEO. La neve, in due giorni successivi, ha interessato la Toscana e l'Emilia, localmente anche in pianura.



Nella giornata di ieri una consistente nevicata si è verificata a Siena, in Toscana. La neve è caduta su gran parte della regione fino a quote di circa 300 metri sul livello del mare, con quantitativi fino a 15 cm.



Ma, per alcune ore, la neve è caduta in pianura, specie sul Valdarno, anche se senza attecchire. La neve stamattina ha imbiancato le colline di Firenze.



Abbondanti nevicate sono cadute sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre sulla pianura emiliana è cominciato a nevicare dal tardo pomeriggio di ieri su tutte le principali città di pianura (Modena, Parma, Reggio Emilia, Bologna), con accumuli che nel bolognese che hanno raggiunto i 10 cm di spessore.



Stamani, dopo una gelata notturna, le correnti umide da ovest stanno scorrendo al di sopra di un cuscino d'aria fredda.



Il tempo è ancora avverso, e la neve sta interessando le città di pianura toscane come Firenze, Lucca, il Valdarno, e di nuovo la città di Siena, stamattina avvolta da una breve tormenta (rovescio di neve).

