Meteo ITALIA, nuovo maltempo. Arriva copiosa NEVE al Nord, anche in pianura

Meteo tempestoso, da venerdì venti burrascosi e mareggiate. Vi diciamo dove

METEO SINO AL 5 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Continua una fase meteo decisamente turbolenta di stampo pienamente invernale, per nuovi fronti perturbati in successione diretti sull'Italia. Ciò conferma come il Mediterraneo sia al momento vulnerabile alle perturbazioni di origine nord-atlantica, che trovano la rotta privilegiata verso il nostro Paese.

L'attenzione si concentra ora sull'evoluzione meteo attesa dalla fine di giovedì, quando un fronte più consistente avanzerà verso l'Italia. La direttrice cambierà un po' rispetto ai precedenti impulsi perturbati, con la traiettoria che risulterà più occidentale e ciò esporrà maggiormente le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico al maltempo.

Sul Nord Italia si creeranno le condizioni ideali per neve anche in pianura, almeno per quanto concerne la Val Padana occidentale ove persisterà un solido cuscinetto freddo nei bassi strati. Tanta neve imbiancherà finalmente anche le Alpi, con accumuli importanti in alta quota dopo una stagione che era stata finora avara per le precipitazioni nevose.

METEO MOVIMENTATO SINO AL WEEKEND, ALTRO MALTEMPO

La giornata più perturbata sarà quella di venerdì, quando la nuova perturbazione entrerà nel vivo con il maltempo che colpirà stavolta con più decisione il Nord e le regioni tirreniche. Il fronte sarà accompagnato da aria inizialmente ben più mite dai quadranti meridionali che sarà causa di un rialzo termico anche importante al Centro-Sud.

Sull'estremo Nord-Ovest la neve potrebbe cadere fino in pianura almeno in una prima fase, in virtù del cuscinetto freddo presente specie tra Piemonte, entroterra ligure ed ovest Lombardia. Quota neve invece in netto rialzo al Nord-Est e soprattutto al Centro-Sud. Il maltempo atteso, tra piogge e neve, dovrebbe quindi ulteriormente ridimensionare la siccità che aveva imperversato ultimamente.

Sarà una fase di maltempo un po' meno invernale specie al Centro-Sud, anche se entro domenica l'avanzata della saccatura verso est convoglierà masse d'aria un po' più fredde, con nuovo calo della quota neve lungo l'Appennino. Maltempo insistente nel corso del weekend, con precipitazioni in spostamento tra il Nord-Est ed il Centro-Sud.

METEO GIOVEDI' 31 PEGGIORA DALLA SERA E ARRIVA NEVE AL NORD-OVEST

Ultimo giorno di gennaio che inizierà con spiccata variabilità per l'attardarsi della vecchia perturbazione che produrrà qualche residua precipitazione mattutina tra Nord-Est, Adriatiche ed estremo Sud. Tendenza a peggioramento nella seconda parte del giorno per l'atteso nuovo intenso fronte da ovest.

Precipitazioni raggiungeranno la Sardegna, poi il Nord-Ovest ed il medio-alto versante tirrenico. Attese entro sera nevicate fino in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Ovest Emilia, a quote molto basse sull'entroterra ligure, mentre sulla dorsale la quota neve risalirà verso gli 800/1000 metri. In serata primi fenomeni anche sul Nord-Est, con pioggia mista a neve in pianura.

METEO VENERDI', CLOU DEL MALTEMPO E TANTA NEVE SUL NORD

Ulteriore accentuazione del maltempo, con precipitazioni più intense su tutto il Nord ed ancora neve possibile fino in pianura tra Piemonte, Lombardia centro-occidentale ed Ovest Emilia, laddove il cuscinetto freddo reggerà meglio. Limite neve in innalzamento verso quote collinari tra Triveneto e parte orientale dell'Emilia Romagna, salvo qualche nevicata possibile sui fondovalle alpini.

In pianura le nevicate più abbondanti imbiancheranno le pianure del Basso Piemonte tra cuneese, astigiano ed alessandrino, ma discreti accumuli, localmente superiori ai 10 cm, sono attesi anche sulle pianure occidentali lombarde. Grosse nevicate sono attese sulle Alpi, mentre sul resto d'Italia nevicherà a quote alte. Il maltempo al Centro-Sud investirà prevalentemente i settori tirrenici.

CLIMA MENO FREDDO SPECIE AL CENTRO-SUD

Un elemento di cambiamento lo avremo soprattutto da un punto di vista delle temperature. L'Italia verrà investita da correnti più umide sud/occidentali e questa componente d'aria più mite favorirà un rialzo termico più marcato al Centro-Sud. Al Nord permarrà il freddo, specie al Nord-Ovest. Il rialzo delle temperature sarà temporaneo, con temperature di nuovo in discesa da domenica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Avvio febbraio più mite su gran parte d'Italia, ma già nel corso del weekend la traslazione ad est della saccatura riporterà gradualmente correnti più fredde da ovest, d'estrazione artico-marittima. L'inverno è quindi destinato a continuare sulla stessa linea, con possibili nuovi impulsi d'aria polare in Europa ed anche sul Mediterraneo nel corso della prima decade del nuovo mese.

