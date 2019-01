Meteo per Venerdì: neve abbondante in pianura al Nord, grandi nevicate sulle Alpi

Meteo ITALIA, PIOGGE e TEMPORALI per nuove perturbazioni. NEVE al Nord

PREVISIONI METEO: Dopo avere a lungo parlato degli allarmi nevosi su vari paesi europei, anche occidentali, quali le Isole Britanniche, la Francia, i Paesi Bassi, la Germania, è arrivato il momento di parlare anche delle possibilità di neve sull'Italia, in particolare sul settore Nord, Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Neve Nord Italia fino in pianura tra giovedì sera e venerdì, dettagli meteo

Le possibilità sono legate al passaggio di due intensi sistemi perturbati, il primo dei quali è in azione già dalla mattinata di oggi, e, stando alle previsioni dei modelli matematici, dovrebbe portare la neve in pianura soprattutto sull'Emilia, e in Toscana fino a bassa quota.

Il secondo intenso fronte giungerà nella giornata di venerdì, con un'imponente afflusso di aria calda ed umida, che, al Nord Italia, scorrerà al di sopra del cuscino d'aria fredda presente al suolo, determinando, almeno in un primo momento, intense nevicate su Piemonte, Lombardia, Appennino Ligure, nonché nevicate intense sulle Alpi.

Proprio sulle Alpi, e in particolare su quelle Orientali, potrebbero verificarsi degli accumuli straordinari, anche superiori ai due metri, almeno a quote medio-alte, stando alle previsioni del modello matematico tedesco ICON.

Grandi piogge sono invece attese un po' su tutta la Penisola, nei prossimi cinque giorni, soprattutto sui versanti occidentali tirrenici e sulla dorsale appenninica, nonché su Alpi e Prealpi centro orientali: sul Friuli settentrionale i cumulati potrebbero superare i 300 mm.

La situazione è quella classica di maltempo invernale, in particolare nella giornata di venerdì, quando la pioggia sarà accompagnata da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali.

Pubblicato da Giovanni De Luca

