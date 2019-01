Meteo ITALIA, treno di perturbazioni. PIOGGE, NEVE al Nord

METEO SINO AL 2 FEBBRAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la breve tregua, grazie ad una temporanea spinta da ovest dell'anticiclone, ora il meteo sta di nuovo cambiando per il sopraggiungere di un impulso perturbato associato ad una nuova saccatura, coadiuvata da correnti artiche marittime, che dall'Europa Nord-Occidentale tende ad affondare sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Il nuovo peggioramento sta iniziando già ad interessare parte dell'Italia, e nel corso dell'inizio settimana la perturbazione sortirà i massimi effetti al Centro-Sud, con il dilagare dell'aria più fredda dalla Valle del Rodano. La direzione di questo fronte perturbato sarà simile a quello degenerato in ciclone mediterraneo.

Questa volta non si formerà però un ciclone così esplosivo, ma il maltempo non risparmierà l'Italia. Anche in questa occasione si tratterà di aria artica-marittima, più fredda in quota ma non troppo al suolo, con la neve capace di spingersi temporaneamente in basso in occasione delle precipitazioni. Le temperature, dopo la temporanea risalita, torneranno a calare riportando in auge il freddo.

EVOLUZIONE METEO SETTIMANA, IMPULSI PERTURBATI IN SERIE

Ci attende una settimana dal meteo particolarmente dinamico. Il primo vortice ciclonico, che interesserà l'Italia lunedì, sfilerà via martedì, ma si tratterà solo di una tregua. L'impulso perturbato d'inizio settimana spianerà la strada a successive incursioni d'aria fredda ed instabile, di matrice artico-marittima.

In particolare, mercoledì dovrebbe entrare in scena un nuovo nucleo freddo. Ne deriverà un nuovo peggioramento da Nord a Sud, con precipitazioni localmente cospicue e a carattere nevoso localmente a bassa quota. Non è escluso che la neve possa interessare anche le regioni settentrionali, cadendo in questo caso fino in pianura.

Le attuali proiezioni prospettano la possibilità di neve nella Valle Padana centro occidentale, e probabilmente anche l'Emilia. Non è escludibile neve anche più ad est, verso il Veneto, il Friuli.

*Meteo Nord Italia: FREDDO per molti giorni e possibilità di NEVE.*

Il meteo continuerà a risultare molto altalenante anche per il resto della settimana, spesso instabile e caratterizzato da clima a tratti freddo di stampo pienamente invernale. Tuttavia, le temperature subiranno degli sbalzi e ci saranno delle fasi più miti. Ma facciamo ora un passo indietro sull'evoluzione meteo nell'immediato, per descrivere il maltempo d'inizio settimana.

METEO INIZIO SETTIMANA INSTABILE SPECIE AL CENTRO-SUD

Scenario turbolento, con l'ingresso in scena della perturbazione e dell'aria fredda al suo seguito. Rovesci interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, aree interne e le Isole Maggiori, con tendenza a miglioramento dalla Toscana. Precipitazioni interesseranno inizialmente anche Emilia Romagna e parte del Triveneto.

Ampie schiarite subentreranno poi anche al Nord-Est, a parte residui fenomeni in Romagna. Un peggioramento si avrà sulle Marche. Fenomeni più sporadici tra medio-basso versante adriatico e zone ioniche. In merito alle nevicate, queste cadranno fino a quote collinari sul Nord Appennino, oltre i 600/800 metri sul Centro Italia e Sardegna, al Sud a quote più elevate.

MARTEDI' PIU' SOLEGGIATO, MA POI ALTRO FRONTE CON PIOGGIA E NEVE

Dopo il primo passaggio del fronte d'inizio settimana, seguiranno nuovi assalti perturbati nel corso della settimana. In particolare, mercoledì dovrebbe irrompere un nuovo nucleo freddo che sarà causa di un peggioramento forse ancor più incisivo su gran parte dell'Italia. Questa perturbazione dovrebbe portare neve a bassa quota, possibile in pianura anche al Nord.

FASE INVERNALE, MA MAI TROPPO FREDDO

Un nuovo generale abbassamento delle temperature è atteso con l'irruzione artica d'inizio settimana. In particolare, le temperature caleranno al Centro-Sud ma non al Nord, quest'ultimo esposto a correnti di foehn. L'inverno potrebbe però caratterizzare il resto della settimana, con altre ondate di freddo alternate a temporanei rialzi della colonnina di mercurio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In merito al guasto meteo di metà settimana, la neve sarà possibile anche sul Nord, localmente in pianura, sebbene si tratta di un'evoluzione da confermare. Variabilità protagonista anche verso il weekend, con ulteriori sbalzi di temperatura, in un quadro meteo comunque tipico per il periodo di fine gennaio.

