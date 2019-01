Meteo Italia: frequenti precipitazioni anche NEVOSE in settimana

Il meteo della settimana entrante sarà pienamente invernale su tutta l'Italia, in particolar modo al Nord e sulle tirreniche, ovvero quelle regioni penalizzate nella prima metà dell'inverno.

I lettori si ricorderanno che avevo introdotto una cartina dell'anomalia del geopotenziale a livello europeo: ricordo che una quota di geopotenziale più bassa della media (anomalia negativa) comporta precipitazioni sparse, in particolare sul settore orientale della anomalia stessa; viceversa, una quota di geopotenziale più alta della media (anomalia positiva) comporta la presenza di sole persistente oppure di nebbie.

La prima metà dell'inverno ha avuto una profonda anomalia positiva sulla Francia e sul Regno Unito, con conseguente siccità nei due stati e continui correnti settentrionali al Nord.

Dalla seconda metà di gennaio la situazione è radicalmente cambiata, con l'inverno che ha preso piede anche nei suddetti luoghi: in particolare, questa settimana è finalmente nevicato in maniera abbastanza generalizzata sul Nord Italia, con ottimi accumuli sul basso Piemonte e sull'Emilia occidentale, imbiancate anche parte del Piemonte, della Lombardia centro-meridionale, del Veneto e del Friuli, con le immagini di Genova e Trieste con la neve, città dove non è molto usuale.

Le uniche aree rimaste a secco sono state le Alpi centrali e le aree prospicienti, a causa del minimo di bassa pressione troppo rapido e lontano per poter favorire un'imbiancata in queste località.

Per la settimana entrante il meteo sarà propenso a nuove nevicate fin al piano: le giornate con possibilità di avere ciò saranno tra oggi e stanotte, tra martedì notte e mercoledì sera infine da venerdì in poi. Quest'ultimo peggioramento potrebbe essere incisivo, ma per adesso non faccio previsioni sugli accumuli, poiché interessa citare il fatto che finalmente si è scavata una buca di potenziale sul continente europeo.

Le cartine proposte mostrano ciò: ho selezionato l'area con la maggiore curvatura ciclonica, ovvero quella dove sono più probabili fenomeni precipitativi (rispettivamente per il 30 gennaio e per il 2 febbraio): NON mi spingo attualmente su come e dove, ma solo che saranno precipitazioni sparse e generose.

Si vede un'importante anomalia negativa di geopotenziale su Regno Unito e Francia (esattamente il contrario dei primi 45 giorni dell'inverno), con conseguente meteo diametralmente opposto rispetto alla prima parte della stagione fredda: aspettiamoci, quindi, una settimana fredda, condita con precipitazioni nevose anche a quote di pianura o di costa.

