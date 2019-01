Meteo per domani, MALTEMPO, neve fino a quote medio basse

Rapido cambiamento meteo sull'Italia, dopo la breve tregua anticiclonica intervenuta a seguito dell'allontanamento verso est del ciclone mediterraneo. Un nuovo impulso d'aria artica punta il Mediterraneo e la nostra Penisola.

Prima che irrompa di nuovo l'aria fredda, al momento l'Italia risente del richiamo di correnti più umide sud/occidentali che stanno favorendo un peggioramento sulle regioni tirreniche ed al Meridione. Vediamo però più nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, lunedì 28 gennaio.

Sarà un avvio settimana turbolento, con l'ingresso in scena della perturbazione e dell'aria fredda al suo seguito. Rovesci lunedì interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, aree interne e le Isole Maggiori, con tendenza a miglioramento dalla Toscana.

Precipitazioni interesseranno inizialmente anche Emilia Romagna e parte del Triveneto. Ampie schiarite subentreranno poianche al Nord-Est, a parte residui fenomeni in Romagna. Un peggioramento si avrà sulle Marche. Fenomeni più sporadici tra medio-basso versante adriatico e zone ioniche.

In merito alle nevicate, queste cadranno fino a quote collinari sulla dorsale settentrionale appenninica, oltre i 600/800 metri sul Centro Italia e Sardegna, a quote più elevate al Sud. Le temperature subiranno una nuova flessione al Centro-Sud, mentre risaliranno nei valori massimi sulle pianure del Nord.

Temperature minime capoluoghi italiani per il giorno 28 gennaio 2019

Aosta, Cuneo -3°C

Alessandria, Asti, Enna, Novara, Pavia, Siena, Varese, Vercelli -2°C

Arezzo, Bolzano, Campobasso, Ferrara, Lanusei, Mantova, Torino, Udine, Viterbo -1°C

Belluno, Biella, Brescia, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Forlì, Frosinone, Isernia, L'Aquila, Lodi, Matera, Milano, Monza, Nuoro, Rovigo, Sondrio, Treviso, Urbino, Verbania, Vicenza 0°C

Bologna, Como, Gorizia, Grosseto, Modena, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti, Teramo, Terni, Verona 1°C

Benevento, Bergamo, Firenze, Lecco, Lucca, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Sanluri, Trento 2°C

Agrigento, Catanzaro, Livorno, Macerata, Roma, Trieste, Venezia 3°C

Ascoli Piceno, Avellino, Carrara, Caserta, Chieti, Fermo, Foggia, Genova, La Spezia, Latina, Rimini, Tempio Pausania, Tortolì, Vibo Valentia 4°C

Andria, Massa, Olbia, Pesaro, Sassari, Savona, Villacidro 5°C

Ancona, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Iglesias, Messina, Pescara, Reggio di Calabria 6°C

Bari, Barletta, Carbonia, Catania, Crotone, Imperia, Lecce, Oristano, Salerno, Siracusa 7°C

Napoli, Palermo, Taranto, Trani 8°C

Trapani 10°C

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 28 gennaio 2019

Catania 16°C

Siracusa 15°C

Bari, Brindisi, Crotone, Lecce 14°C

Cagliari, Messina, Reggio di Calabria, Taranto, Trani, Trapani 13°C

Andria, Barletta, Caserta, Imperia, Latina, Palermo, Pescara, Salerno 12°C

Agrigento, Benevento, Carbonia, Foggia, La Spezia, Napoli, Oristano, Roma 11°C

Ancona, Avellino, Brescia, Caltanissetta, Catanzaro, Cremona, Genova, Iglesias, Livorno, Lodi, Lucca, Matera, Milano, Monza, Olbia, Pisa, Ragusa, Sanluri, Savona, Terni, Tortolì 10°C

Ascoli Piceno, Bergamo, Chieti, Cosenza, Frosinone, Grosseto, Massa, Parma, Pesaro, Piacenza, Verona, Villacidro 9°C

Alessandria, Asti, Carrara, Como, Firenze, Isernia, Mantova, Modena, Pavia, Pistoia, Prato, Reggio nell'Emilia, Rieti, Sassari, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vibo Valentia 8°C

Bologna, Bolzano, Campobasso, Enna, Gorizia, Lecco, Novara, Padova, Pordenone, Ravenna, Rimini, Treviso, Vercelli, Vicenza, Viterbo 7°C

Arezzo, Belluno, Biella, Cuneo, Ferrara, Forlì, Nuoro, Potenza, Rovigo, Varese, Verbania 6°C

Cesena, Fermo, L'Aquila, Lanusei, Macerata, Perugia, Siena, Tempio Pausania 5°C

Urbino 4°C

Sondrio 3°C

Aosta 1°C

