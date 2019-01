Meteo invernale, arriva altra neve in Appennino a quote basse. I dettagli

Dopo l'apoteosi di neve che ha interessato alcune aree del Nord Italia, in qualche caso oltre attese, il meteo avverso continuerà ad interessare parte del Centro-Sud, a seguito dello spostamento del vortice ciclonico verso la Sicilia e poi il Mar Ionio.

Il maltempo inizia a smorzarsi in Sardegna, dopo che l'Isola è stata attraversata in pieno dal ciclone e le nevicate sono cadute molto abbondanti oltre i 300/400 metri di quota sulla parte centro-settentrionale della regione. Qualche residua debole nevicata interesserà i rilievi del settore orientale.

Lo spostamento del vortice verso il Sud Italia contribuirà a far affluire altra aria fredda artica, richiamata dai Balcani. Per tale ragione ulteriori nevicate, anche a quote molto basse, coinvolgeranno parte del Centro-Sud della Penisola e proprio al Meridione la quota neve si abbasserà anche in collina.

Nel dettaglio, venerdì ritroveremo precipitazioni lungo medio versante adriatico, con nevicate localmente a quote molto basse sulla dorsale appenninica. La neve cadrà fino attorno ai 300/400 metri lungo la fascia adriatica interna tra Marche ed Abruzzo, a tratti localmente a quote inferiori.

Il grosso del maltempo si localizzerà particolare tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la neve attesa cadere oltre i 600/800 metri sull'Appennino Meridionale e sui rilievi dell'Isola, specie su quelli della parte tirrenica.

La quota neve potrà ulteriormente abbassarsi sui rilievi delle regioni meridionali, a causa dell'ulteriore afflusso d'aria fredda. Tuttavia, dalla sera di venerdì i fenomeni diverranno sempre più sporadici, a causa dell'ulteriore spostamento del vortice ciclonico verso est.

Pubblicato da Mauro Meloni

