METEO ITALIA, il CICLONE mediterraneo porta la neve. Segue freddo artico

METEO SINO AL 29 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un possente vortice mediterraneo si è andato ad approfondire a ridosso della Sardegna, rinnovando una fase di meteo invernale con condizioni di maltempo davvero avverso, associato anche a venti localmente tempestosi per via della particolare intensità del vortice che ha raggiunto valori minimi di pressione considerevolmente bassi, prossimi ai record storici.

La ciclogenesi è stata innescata da un nucleo d'aria molto fredda polare rapidamente sopraggiunto dalla Groenlandia, costituito da aria comunque non gelida nei bassi strati. Ne sta derivando però maltempo particolarmente incisivo, con particolare riferimento al Centro-Sud, mentre il Nord è rimasto ai margini pur con qualche nevicata in pianura.

La neve è assolutamente protagonista sui rilievi del Centro-Sud, a quote anche molto basse laddove i fenomeni più intensi favoriscono il rovesciamento dell'aria fredda dalle quote superiori dell'atmosfera. Neve fino a quote di bassa collina cadrà ancora a tratti in Sardegna, ma anche su Umbria e Marche, a carattere residuo in Emilia Romagna, cuneese ed entroterra ligure.

METEO AVVERSO PER NUOVO IMPULSO ARTICO DAL WEEKEND

La ciclogenesi mediterranea determinerà un periodo decisamente turbolento dal meteo a tratti perturbato, ancora su Adriatiche e Sud. Il vortice, dopo aver attraversato la Sardegna, dovrebbe traslare verso sud-est per portarsi sulla Sicilia e successivamente verso il Mar Ionio, mantenendosi ancora molto attivo.

Si tratta di un ciclone particolarmente profondo, di quelli rari da vedersi in pieno sul Mediterraneo e più comuni in oceano e alle latitudini artiche. Le conseguenze più eclatanti si avranno per i venti di bufera che penalizzeranno a tratti molte regioni, rendendo anche i tratti di mare più esposti particolarmente burrascosi.

A seguito dello spostamento del vortice sul Mar Ionio, i venti andranno quasi ovunque orientandosi dai quadranti settentrionali. Questa fase fredda non si concluderà a breve, in quanto domenica un nuovo nucleo artico dalla Scandinavia si tufferà sul Mediterraneo, dando origine ad una nuova depressione. Avremo nuovo maltempo, neve a quote basse, freddo ma non gelo.

METEO GIOVEDI' CON MALTEMPO AL CENTRO-SUD PER INTENSO CICLONE

In giornata, il vortice ciclonico dovrebbe traslare verso la Sicilia. Il maltempo si manterrà forte al Centro-Sud, mentre si smorzerà al Nord con ingresso d'aria più secca. Le precipitazioni andranno localizzandosi sulle regioni adriatiche, mentre un miglioramento si avrà tra Toscana e Lazio. Nevicate avranno modo di cadere in Appennino e Sardegna fino a quote localmente collinari.

Il vortice depressionario innescherà venti molto forti a rotazione antioraria, specie tra il Tirreno e le due Isole Maggiori dove si potranno raggiungere raffiche ben oltre 100 km/h. Forte Maestrale spirerà inizialmente in Sardegna, con a disporsi da nord-nordest. Correnti da ovest-sud/ovest soffieranno tra Sicilia e le regioni meridionali tirreniche, mentre il Grecale spirerà al Centro-Nord.

METEO VENERDI', ROVESCI TRA ADRIATICHE E SUD

Il grosso dei fenomeni insisterà al Sud e sul medio versante adriatico, con nevicate localmente a quote collinari in Appennino, ma in progressiva attenuazione. I forti venti incentiveranno la sensazione di clima rigido e soffieranno un po' ovunque settentrionali, con la traslazione del minimo di bassa pressione sul Basso Ionio.

FASE FREDDA ACUITA DAL VENTO, MA NIENTE GELO

Le temperature verranno percepite anche più basse di quelle reali sulle aree maggiormente colpite dal maltempo e dai venti che a tratti raggiungeranno raffiche imponenti al Centro-Sud. L'aria sarà più gelida in quota piuttosto che nei bassi strati. Tuttavia, il freddo continuerà anche dopo il weekend, per via di nuovi rifornimenti d'aria artica.

ULTERIORI TENDENZE

In avvio di weekend un miglioramento interverrà anche sulle regioni centro-meridionali, ma nuovi impulsi freddi ed instabili, di natura artico-marittima, saranno in agguato. Il meteo tenderà quindi a peggiorare da domenica, quando ritroveremo non solo piogge, ma anche neve a bassa quota. I fenomeni nevosi potrebbero stavolta coinvolgere più direttamente anche le regioni settentrionali.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina