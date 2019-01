Meteo avverso: FORTI VENTI, attesa bufera con raffiche oltre 100 km orari

L'area di bassa pressione si è ormai formata ed è in azione tra Corsica e Sardegna, ma subirà un sensibile approfondimento non appena attraverserà la Sardegna divenendo esplosiva, in quanto raggiungerà valori di pressione stimati fino a 980 hPa o inferiori entro le prime ore di giovedì.

Si tratta di valori barici davvero particolarmente bassi, prossimi ai record. Nelle prossime ore, in base agli ultimi aggiornamenti, i venti subiranno una notevole intensificazione, con una circolazione attorno al minimo di pressione particolarmente tempestosa.

Violente raffiche di maestrale stanno iniziando ad investire la Sardegna, dove si innescheranno anche mareggiate importanti sui litorali tra oristanese e Sulcis. La tramontana è in rinforzo sulla Liguria e sull'Alta Toscana, nonchè la Bora sul Golfo di Trieste

Giovedì i venti di tempesta ruoteranno attorno al vortice ciclonico in lenta evoluzione verso sud/est, con perno che potrebbe persino approfondirsi ulteriormente tra Sardegna meridionale, parte più occidentale del Basso Tirreno e Sicilia.

In questo frangente i venti ruoteranno attorno Tramontana e Grecale in Sardegna, con raffiche a 90/100 km/h, se non superiori. Sostenuti venti di libeccio investiranno la Sicilia, mentre lo Scirocco risalirà sul resto delle regioni meridionali risultando più intenso sui settori ionici della Calabria.

I venti si orienteranno a Grecale su tutto il Centro-Nord, rinforzando nella seconda parte della giornata di giovedì, con raffiche che potranno facilmente superare gli 80/90 km/h sulle creste appenniniche, ma anche lungo le regioni tirreniche. Bora intensa, ad oltre 100 orari, persisterà sul Golfo di Trieste.

Mareggiate colpiranno le aree costiere più esposte, specie tra Sardegna, Sicilia e regioni meridionali in genere. Il ciclone manterrà venti ancora burrascosi per venerdì al Centro-Sud, ormai ovunque dai quadranti settentrionali, ma con intensità in progressiva diminuzione nel corso della giornata.

Pubblicato da Mauro Meloni

