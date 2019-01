NEVE in atto su parte del Nord fino in pianura. Bufera anche a Genova

Immagine da Genova, zona Corso Italia. Fonte Limet.

Dopo le nevicate del mattino su parte delle pianure del Triveneto, adesso è la volta delle regioni di Nord-Ovest dove la perturbazione sta intensificando i suoi effetti, grazie alla risalita di correnti più umide che scorrono al di sopra del cuscinetto freddo in Val Padana, con neve in alcune zone.

Tra la notte e le prime luci dell'alba spolverate di neve avevano ricoperto le pianure di Friuli e Veneto, ma la dama bianca è arrivata a depositarsi anche nelle spiagge tra Bibione, Lignano Sabbiadoro e fino a Grado. Neve a più riprese nel corso del mattino anche su Trieste, con lieve imbiancata in città.

Sul resto del Nord hanno prevalso le gelate, preparano il terreno per i rovesci di neve risaliti dal Mar Ligure a investire non solo la Liguria, ma anche il Piemonte con la neve più consistenti tra astigiano ed alessandrino, ma i fiocchi, pur deboli, hanno raggiunto nelle ultime ore anche Torino città e il novarese.

La neve cade a quote molto basse anche in Liguria, ormai con una certa intensità tra savonese e genovese dove, per effetto della Tramontana Scura, sono stati imbiancati alcuni tratti di litorale. La neve cade ora intensamente anche sul centro di Genova, depositandosi al suolo, a tratti con tormenta in alcuni quartieri.

I fiocchi hanno raggiunto anche la Lombardia, specie la zona dell'Oltrepò pavese, e i settori occidentali dell'Emilia, sconfinando in pianura sul piacentino. Ultime fioccate si stanno avendo ancora sulle pianure del Friuli, ma in attenuazione.

Queste precipitazioni nevose al Nord fanno parte dello stesso ammasso perturbato che sta toccando Sardegna, Toscana e Lazio Centro-Settentrionale, ma in questi casi la neve è segnalata a quote collinari o al limite a bassa quota sull'Alta Toscana.

Nelle prossime ore nevicate a bassa quota si estenderanno alla Sardegna, tutta la Toscana, l'Umbria e le Marche, non appena il vortice ciclonico andrà ulteriormente approfondendosi per posizionarsi a ridosso della Sardegna.

