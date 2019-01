La burrasca meteo invernale sta per entrare nel vivo

Tra qualche ora sarà burrasca. Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente, l'aria fredda artica sta irrompendo con furia e andrà a scavare un ciclone mediterraneo a ridosso della Sardegna.

Il minimo ciclonico dovrebbe posizionarsi a ridosso delle coste orientali dell'Isola e dovrebbe raggiungere valori di pressione assolutamente inusuali: circa 980 hPa. Che vuol dire? Beh, in presenza di aria gelida in quota e di bassissimi geopotenziali ci aspettiamo temporali, grandinate, persino temporali nevosi a quote collinari. In Sardegna la quota neve si attesterà attorno ai 500 metri ma in presenza di fenomeni consistenti potrebbe nevicare 100-200 metri più in basso. Ovviamente non mancheranno le raffiche di vento, a tratti burrascose.

Tramite la rotazione ciclonica dei venti, che prenderà piede stasera, le precipitazioni risaliranno in direzione nord colpendo le coste tirreniche - dal Lazio in su, con probabili sconfinamenti anche in Campania - l'Emilia Romagna - con neve diffusa in pianura - la Liguria - dove avremo nevicate sin sulle coste - e il basso Piemonte - dove sono attese solamente nevicate. Neve che interesserà anche l'entroterra appenninico, localmente fin verso i fondivalli e le pianure più interne (ad esempio in Toscana).

Il destino del vortice è segnato: dalla prossima notte inizierà a traslare progressivamente verso est. Difatti, sempre in serata, il maltempo si affaccerà con forza pure in Sicilia a partire dai settori occidentali.

Per quanto riguarda le temperature sono attese stazionarie o in ulteriore calo al Centro Nord, mentre al Sud vi sarà un iniziale richiamo umido da Libeccio che confinerà la neve solamente sui rilievi appenninici. Certamente sarà un tipo di scenario assolutamente invernale, peraltro replicabile a cavallo tra domenica e l'inizio della prossima settimana allorquando un'altra poderosa irruzione artica sembrerebbe poter piombare sui nostri mari.

