Meteo ITALIA, ciclone esplosivo! Maltempo, vento e NEVE fino in pianura

METEO SINO AL 28 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

In Italia vige un regime di bassa pressione, con meteo condizionato da un vasto sistema perturbato piuttosto attivo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Aria più fredda sta portando nevicate a quote sempre più basse sul Centro Italia, fin sulle coste in Romagna. Nel frattempo un intenso impulso polare, messosi in moto dalla Groenlandia, sta affondando verso Regno Unito e Francia.

L'effetto è quello di un raffreddamento con neve anche in pianura, come avvenuto su Parigi. Questo impulso polare si muoverà in direzione del Mediterraneo e sarà l'attuale circolazione depressionaria a fungere da polo attrattore. Una volta che questo impulso polare impatterà sulle acque temperate del nostro mare, si innescherà un poderoso ciclone mediterraneo.

Ne deriverà un autentico sconquasso meteo, in virtù dell'entità esplosiva di questo vortice così profondo. Avremo così un periodo decisamente movimentato dal meteo a tratti perturbato e più freddo. Non mancheranno nevicate fino in pianura su alcune aree del Nord e del Centro Italia solo in alcuni frangenti laddove le condizioni lo consentiranno.

METEO AVVERSO PER IL SUPER CICLONE, NEVE FINO IN PIANURA

Quella che giungerà sull'Italia sarà aria molto fredda in quota, ma non gelida nei bassi strati. Come detto, l'effetto più evidente sarà quello collegato all'innesco di un profondo vortice di bassa pressione, il cui posizionamento e successiva evoluzione rimane ad oggi ancora legato ad un certo margine di incertezza, nonostante la vicinanza dell'evento.

Grossomodo, il vortice dovrebbe generarsi tra Mar Ligure e Corsica, per poi approfondirsi ulteriormente e scivolare verso sud tra la Sardegna ed i settori più occidentali del Mar Tirreno, seppure appunto restino alcune variazioni possibili, come consueto in queste situazioni. Il minimo di bassa pressione potrebbe raggiungere valori prossimi ai minimi storici, sotto i 980 hPa.

L'aria fredda in quota ci raggiungerà da ovest-nordovest, attraverso la Valle del Rodano, anche se le Alpi limiteranno l'ingresso artico. Un tale vortice, oltre a rinnovare maltempo con nuove ulteriori nevicate a bassissima quota sul Centro Italia ed alcune aree del Nord, porterà soprattutto venti a tratti tempestosi, specie tra regioni tirreniche ed Isole Maggiori.

Le regioni del Nord saranno lambite dal vortice in una prima fase con qualche nevicata a quote di pianura tra Liguria, Basso Piemonte e parte dell'Emilia. Tra giovedì e venerdì il vortice si sposterà al Sud, continuano a richiamare masse d'aria fredde da nord e nord/est, con clima invernale ed ulteriori occasioni per nevicate a quote basse al Centro-Sud.

METEO MERCOLEDI', NUOVO PEGGIORAMENTO PER VORTICE MEDITERRANEO

In giornata, irromperà il vero e proprio impulso polare che darà vita a un nuovo vortice di bassa pressione, in rapido approfondimento ed in evoluzione dal Mar Ligure verso la Sardegna. Il maltempo tornerà prepotentemente in azione a partire dalla Sardegna e poi sulle regioni del versante tirrenico, con precipitazioni anche temporalesche a partire dalle coste.

Neve fino a quote di bassa collina in Toscana e dalla sera in Sardegna, oltre i 600/1000 metri sulle restanti aree della dorsale centro-meridionale appenninica. Fiocchi di neve a bassa quota o localmente fino in pianura si avranno ancora in avvio di giornata tra nord Marche e Romagna, localmente coste venete e sul Friuli.

Tra pomeriggio e sera nuove nevicate coinvolgeranno marginalmente il Nord Italia, specie la Liguria fino a bassa quota o sulle coste tra genovese e savonese. Nevicate fino in pianura aversi tra Basso Piemonte, Emilia Occidentale Fiocchi coreografici potrebbero estendersi anche ad altre parti della pianura piemontese e lombarda.

METEO GIOVEDI', ITALIA NELLA MORSA DEL CICLONE

Il maltempo si andrà a concentrare al Centro-Sud dove ci attendiamo i fenomeni più intensi anche temporaleschi tra Sicilia e Basso Tirreno. Neve abbondante in Appennino, anche in collina sul Centro Italia e Sardegna, fino ai 300/400 metri .Ampie schiarite si avranno al Nord, salvo residue nevicate iniziali in pianura su Emilia Romagna e cuneese. Migliora in giornata tra Toscana e Lazio.

TEMPESTA DI VENTO, CICLONE DA RECORD

Il minimo di pressione potrebbe addirittura approfondirsi fino attorno ai 975 hPa ed è da considerarsi da record per questo periodo. L'area ciclonica innescherà venti molto forti a rotazione antioraria, specie tra il Tirreno e le due Isole Maggiori dove si potranno raggiungere raffiche ben oltre 100 km/h. Il minimo traslerà poi al Sud, richiamando ancora forti venti in genere settentrionali.

FREDDO INVERNALE, MA NON SARA' GELO

Il nucleo d'origine polare sarà gelido in alta quota e responsabile della ciclogenesi esplosiva, ma si stempererà un po' nei bassi strati, transitando in Atlantico e sulle terre continentali prima di toccare il Mediterraneo. In Italia avremo solo freddo acuito dal vento e dal maltempo, con gli improvvisi tracolli di temperatura durante le maggiori precipitazioni che spingeranno la neve a bassa quota.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Venerdì il maltempo insisterà al Sud e medio Adriatico ma attenuandosi progressivamente. La previsione resta però sempre collegata all'esatta rotta del vortice ciclonico, che potrebbe un minimo variare. La depressione mediterranea potrà a tratti richiamare aria più fredda dall'Europa Nord-Orientale, che terrà a lungo in vita il vortice.

I forti venti incentiveranno la sensazione di clima rigido, con contesto invernale che peraltro dovrebbe durare sin verso il weekend, almeno al Centro-Sud. La neve cadrà a tratti a quote basse, ma verso il weekend il meteo dovrebbe migliorare, in attesa di successivi affondi d'aria fredda ed instabile, ancora d'estrazione artico-marittima. L'inverno non mollerà la presa.

