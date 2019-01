Meteo avverso invernale, neve in arrivo anche in pianura. Ecco i dettagli

Le precipitazioni previste dal modello GFS nel frangente serale di mercoledì. Su parte del Nord è attesa neve fino in pianura.

Un esplosivo ciclone mediterraneo prenderà piede sull'Italia, determinando una fase di meteo invernale con condizioni di maltempo davvero avverso. Quest'area ciclonica sarà innescata da un nucleo d'aria molto fredda polare in discesa dalla Groenlandia, che innescherà condizioni di maltempo davvero turbolento.

L'impatto delle masse d'aria d'estrazione polare sul Mediterraneo scatenerà infatti violentissimi contrasti, che alimenteranno un profondo ciclone mediterraneo. La circolazione meteo è già ora depressionaria sul Mediterraneo e ciò farà da polo attrattore dell'impulso polare atteso giungere mercoledì.

Aria fredda sta però iniziando ad affluire e farà da apripista per il nucleo polare. Già martedì la neve sarà protagonista su gran parte dell'Appennino oltre i 600/1000 metri e nevicherà a quote più basse sulle regioni centrali con fiocchi fino in pianura su pianure e valli interne di Marche, Umbria, Toscana e Romagna.

Entro la tarda sera di martedì non si esclude un'estensione dei fenomeni nevosi verso l'Emilia Orientale, il Basso Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. In queste zone si attende neve fino in pianura grazie a contributi più freddi nord/orientali, con possibili fiocchi anche sulle regioni costiere.

Nel corso di mercoledì, con l'ingresso del nuovo vortice ciclonico supportato dal nucleo freddo polare in quota, riprenderà a nevicare copiosamente in Appennino mediamente oltre i 600/800 metri, ma a quote temporaneamente più elevate al Sud e a quote molto basse al Nord.

Neve a tratti fino a bassa quota si avrà tra Toscana, Umbria e Marche, entro sera rovesci di neve a quote collinari anche in Sardegna. Per quanto concerne il Nord Italia, il coinvolgimento del vortice ciclonico sarà minore, ma fenomeni nevosi risaliranno verso Emilia Occidentale, Basso Piemonte e Liguria interna nel pomeriggio-sera.

Qualche debole nevicata potrebbe coinvolgere anche le pianure della Bassa Lombardia e localmente del Triveneto. Per giovedì la neve insisterà sui rilievi del Centro-Sud, ma a quote un po' più elevate ed in genere non al di sotto della media-alta collina durante i fenomeni più intensi.

Ricordiamo che non è possibile entrare troppo nei dettagli della previsione, a causa della posizione e della traiettoria del vortice di bassa pressione ancora soggetti a dei piccoli margini d'incertezza, dato le lievi differenze di veduta da parte dei modelli fisico-matematici.

Pubblicato da Mauro Meloni

